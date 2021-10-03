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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Александрия
Верес - Александрия: обзор матча 03 октября 2021
Верес
03.10.2021, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Александрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верес - Александрия
88'
Желтая карточка
И. Кирюханцев
Замена
T.
️️️️
Е. Пасич
85'
Замена
R. Hehedosh
️️️️
С. Панасенко
81'
74'
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
О. Кожушко
74'
Замена
Д. Устименко
️️️️
С. Гринь
66'
Желтая карточка
В. Бабогло
Замена
М. Шестаков
️️️️
М. Сергийчук
66'
45'
+3
Желтая карточка
К. Дрышлюк
28'
Замена
В. Одарюк
️️️️
М. Третьяков
20'
Желтая карточка
К. Дубра
15'
Желтая карточка
И. Калюжный
Желтая карточка
M. Polyulyakh
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Роман Мирошник
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
42
Евгений Пасич
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
11
Геннадий Пасич
ЦП
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
6
Кирилл Ковалец
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
31
Олег Билык
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Верес
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
7
Сергей Шестаков
ЦП
10
Timofeenko
ЦП
9
Михаил Шестаков
ЦФ
88
Robert Hehedosh
ЦФ
Александрия
25
Glib Bukhal
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
23
Юрий Копина
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
3-2-4-1
47
Когут
23
Немчанинов
32
Петько
3
3
Мирошник
33
Гончаренко
42
Пасич
11
Пасич
77
21
Панасенко
7
Сергийчук
4-3-4
4
Дубра
11
Мирошниченко
9
Цуриков
4
Бабогло
50
Гринь
75
Третьяков
6
Ковалец
7
Кожушко
8
Дрышлюк
5
Калюжный
31
Билык
42
Пасич
10
10
42
Пасич
7
Сергийчук
9
Шестаков
9
Шестаков
7
Сергийчук
21
Панасенко
88
88
21
Панасенко
7
Кожушко
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
7
Кожушко
75
Третьяков
8
Одарюк
8
Одарюк
75
Третьяков
50
Гринь
9
Устименко
9
Устименко
50
Гринь
Остались в запасе
Верес
Александрия
7
Михаил Гечев
ЛВ
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
25
Glib Bukhal
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
23
Юрий Копина
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
7
Михаил Гечев
ЛВ
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ЦП
Остались в запасе
25
Glib Bukhal
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
23
Юрий Копина
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Верес - Александрия
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
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