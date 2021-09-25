|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верес
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2021
|Был в запасе
|Верес (Ривне)
|1:1
|Рух (Львов)
|04.12.2021
|69' -90'
|Верес (Ривне)
|0:3
|Динамо (Киев)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|1:0
|Верес (Ривне)
|22.11.2021
|90' -90'
|Верес (Ривне)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|07.11.2021
|83' -90'
|Заря (Луганск)
|3:0
|Верес (Ривне)
|30.10.2021
|82' -90'
|Ингулец (Петрово)
|0:0
|Верес (Ривне)
|23.10.2021
|1' -88'
|Верес (Ривне)
|2:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|18.10.2021
|1' -88'
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Верес (Ривне)
|03.10.2021
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|11'
|25.09.2021
|83' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:1
|Верес (Ривне)
|18.09.2021
|80' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|1:0
|Верес (Ривне)
|13.09.2021
|76' -90'
|Верес (Ривне)
|1:0
|Львов (Львов)
|29.08.2021
|68' -89'
|Десна (Чернигов)
|0:4
|Верес (Ривне)
|21.08.2021
|1' -78'
|Верес (Ривне)
|1:0
|Минай (Минай)
|14.08.2021
|1' -71'
|Верес (Ривне)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|45'