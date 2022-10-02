|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аваи
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Аваи (Флорианополис)
|10.11.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|2:0
|Сеара (Форталеза)
|05.11.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Брагантино (Сан-Паулу)
|28.10.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|23.10.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Аваи (Флорианополис)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|0:3
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|2:0
|Аваи (Флорианополис)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.10.2022
|1' -77'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|70'
|26.09.2022
|1' -46'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|4:0
|Аваи (Флорианополис)
|11.09.2022
|74' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Аваи (Флорианополис)
|23.08.2022
|46' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|13.08.2022
|75' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)