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    Thales - статистика

    #72 | Защитник
    Имя Thales
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аваи 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 1:2 Аваи (Флорианополис)
    10.11.2022 1' -90' Аваи (Флорианополис) 2:0 Сеара (Форталеза)
    05.11.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    03.11.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Брагантино (Сан-Паулу)
    28.10.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    23.10.2022 1' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 3:0 Аваи (Флорианополис)
    17.10.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 0:3 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    09.10.2022 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 2:0 Аваи (Флорианополис)
    07.10.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.10.2022 1' -77' Аваи (Флорианополис) 1:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    70'
    26.09.2022 1' -46' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 4:0 Аваи (Флорианополис)
    11.09.2022 74' -90' Аваи (Флорианополис) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    03.09.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Аваи (Флорианополис)
    27.08.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 1:0 Аваи (Флорианополис)
    23.08.2022 46' -90' Аваи (Флорианополис) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    13.08.2022 75' -90' Гойас (Гояния) 1:1 Аваи (Флорианополис)
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