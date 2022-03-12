Филип Иполе - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Иполе
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 2001 (21 год)
|Рост
|187
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Иполе
|Команда
|Олимп-Долгопрудный
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 2001 (21 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимп-Долгопрудный
|16
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:4
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|15.05.2022
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:2
|Акрон (Тольятти)
|65'
|07.05.2022
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|39'
|30.04.2022
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Томь (Томск)
|23.04.2022
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|15.04.2022
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|10.04.2022
|1' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|06.04.2022
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|02.04.2022
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:3
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|12.03.2022
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|06.03.2022
|1' -86'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:4
|Спартак-2 (Москва)
|28.08.2021
|1' -32'
|Спартак-2 (Москва)
|0:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|29'
|14.08.2021
|1' -46'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|08.08.2021
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|23.07.2021
|1' -89'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|17.07.2021
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)