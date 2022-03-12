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    Филип Иполе - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Филип
    Фамилия Иполе
    Команда Олимп-Долгопрудный
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июня 2001 (21 год)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимп-Долгопрудный 16 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:4 Нефтехимик (Нижнекамск)
    15.05.2022 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:2 Акрон (Тольятти)
    65'
    07.05.2022 1' -90' Оренбург (Оренбург) 2:2 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    39'
    30.04.2022 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Томь (Томск)
    23.04.2022 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    15.04.2022 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:2 Балтика (Калининград)
    10.04.2022 1' -90' Металлург Л (Липецк) 0:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    06.04.2022 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    02.04.2022 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:3 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    12.03.2022 1' -90' Алания (Владикавказ) 2:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    06.03.2022 1' -86' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:4 Спартак-2 (Москва)
    28.08.2021 1' -32' Спартак-2 (Москва) 0:2 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    29'
    14.08.2021 1' -46' Енисей (Красноярск) 1:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    08.08.2021 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    23.07.2021 1' -89' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    17.07.2021 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
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