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    Nicolai Solodovnicov - статистика

    #88 | Нападающий
    Имя Nicolai Solodovnicov
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сфынтул Георге 1 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.07.2021 1' -78' Сфынтул Георге (Суручены) 2:3 Партизани (Тирана)
    22' 48'
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