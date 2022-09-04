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    Tobias Hafstad - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Tobias Hafstad
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тромсе 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 2:2 Олесунн (Олесунн)
    06.11.2022 90' -90' ХамКам (Хамар) 1:2 Тромсе (Тромсе)
    30.10.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 2:2 Йерв (Гримстад)
    23.10.2022 Был в запасе Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    15.10.2022 75' -90' Тромсе (Тромсе) 3:2 Одд (Шиен)
    09.10.2022 Был в запасе Стремсгодсет (Драммен) 1:2 Тромсе (Тромсе)
    01.10.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 0:1 Мольде (Мольде)
    18.09.2022 Был в запасе Викинг (Ставангер) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    11.09.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 3:2 Буде-Глимт (Буде)
    04.09.2022 Был в запасе Хаугесунд (Хаугесунд) 2:1 Тромсе (Тромсе)
    31.08.2022 71' -90' Тромсе (Тромсе) 1:0 Стремсгодсет (Драммен)
    28.08.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 4:3 Русенборг (Тронхейм)
    07.08.2022 90' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    03.08.2022 Был в запасе Кристиансунн (Кристиансунн) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    30.07.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 3:0 Сандефьорд (Сандефьорд)
    29.05.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 2:2 Лиллестрем (Лиллестрем)
    22.05.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 1:1 Викинг (Ставангер)
    24.04.2022 87' -90' Тромсе (Тромсе) 2:5 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    18.04.2022 Был в запасе Олесунн (Олесунн) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    10.04.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 2:1 ХамКам (Хамар)
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