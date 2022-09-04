|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тромсе
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Олесунн (Олесунн)
|06.11.2022
|90' -90'
|ХамКам (Хамар)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Йерв (Гримстад)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|15.10.2022
|75' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|3:2
|Одд (Шиен)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:2
|Тромсе (Тромсе)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|0:1
|Мольде (Мольде)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Викинг (Ставангер)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|3:2
|Буде-Глимт (Буде)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|2:1
|Тромсе (Тромсе)
|31.08.2022
|71' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|4:3
|Русенборг (Тронхейм)
|07.08.2022
|90' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|03.08.2022
|Был в запасе
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|1:1
|Тромсе (Тромсе)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|3:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|2:2
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Викинг (Ставангер)
|24.04.2022
|87' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|2:5
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|2:2
|Тромсе (Тромсе)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Тромсе (Тромсе)
|2:1
|ХамКам (Хамар)