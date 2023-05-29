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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Тромсе
Хаугесунд - Тромсе: обзор матча 29 мая 2023
Хаугесунд
29.05.2023, понедельник, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
1 : 2
Завершен
Тромсе
32'
Б. Лейте
18'
Й. Гундерсен
49'
A. Jenssen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Тромсе
90'
+1
Желтая карточка
Й. Гундерсен
90'
Желтая карточка
М. Траоре
86'
Замена
T. Hafstad
️️️️
C. Öyvann
86'
Замена
Л. Нильсен
️️️️
Я. Пейнтсил
76'
Замена
М. Коскела
️️️️
A. Jenssen
69'
Желтая карточка
Д. Басси
64'
Замена
М. Траоре
️️️️
Р. Норхейм
Замена
S. Reese
️️️️
Б. Лейте
62'
Замена
С. Ибрахим Диарра
️️️️
Б. Нжие
62'
49'
ГОЛ! 1:2!
A. Jenssen
Пас отдал
К. Антонсен
ГОЛ! 1:1!
Б. Лейте
32'
18'
ГОЛ! 0:1!
Й. Гундерсен
Пас отдал
К. Антонсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
18
Vegard Solheim
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
16
Бруну Лейте
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
5
Сакариас Опсал
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
5
Anders Jenssen
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Хаугесунд
5
Søren Reese
ЦЗ
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Тромсе
33
Мика Коскела
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Селвик
22
Крузнелл
21
18
Кригард
18
2
Теркильдсен
27
Санде
4
Паязити
10
Нжие
12
16
Лейте
3-1-2-4
1
Хаугаард
23
Вестерлунд
6
Гундерсен
11
Антонсен
5
Опсал
22
Басси
26
Пейнтсил
23
Норхейм
15
Эрлиен
25
5
16
Лейте
5
5
16
Лейте
10
Нжие
29
Диарра
29
Диарра
10
Нжие
5
33
Коскела
33
Коскела
5
26
Пейнтсил
25
Нильсен
25
Нильсен
26
Пейнтсил
23
Норхейм
24
Траоре
24
Траоре
23
Норхейм
25
21
21
25
Остались в запасе
Хаугесунд
Тромсе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
10
Troy Nyhammer
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
2
Claus Niyukuri
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Хаугесунд - Тромсе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
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