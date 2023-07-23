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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Бранн
Тромсе - Бранн: обзор матча 23 июля 2023
Тромсе
23.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
3 : 1
Завершен
Бранн
6'
Я. Наполеон Ромсаас
46'
Я. Наполеон Ромсаас
90+3'
Р. Йенссен
64'
C. Öyvann (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Бранн
ГОЛ! 3:1!
Р. Йенссен
Пас отдал
Р. Норхейм
90'
+3
Замена
Р. Норхейм
️️️️
Я. Наполеон Ромсаас
82'
81'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
S. Crone
Желтая карточка
A. Jenssen
75'
Замена
T. Hafstad
️️️️
Й. Хьерте-Даль
74'
Замена
J. Bergset Robertsen
️️️️
Я. Пейнтсил
73'
Желтая карточка
К. Антонсен
72'
71'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
Н. Йенсен Вассберг
64'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
C. Öyvann
61'
Замена
У. Матисен
️️️️
Н. Кастро
60'
Замена
R. Holten
️️️️
Ф. Кнудсен
Замена
A. Jenssen
️️️️
К. Психе
50'
ГОЛ! 2:0!
Я. Наполеон Ромсаас
46'
17'
Желтая карточка
Ф. Кнудсен
ГОЛ! 1:0!
Я. Наполеон Ромсаас
Пас отдал
Я. Пейнтсил
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
25
Casper Öyvann
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
12
S. Crone
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
9
Никлас Кастро
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Тромсе
32
Marius Tollefsen
ВР
33
Мика Коскела
ЦЗ
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Бранн
13
Rasmus Holten
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ПВ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
4-2-1-3
1
Хаугаард
11
Антонсен
6
Гундерсен
28
Психе
23
Вестерлунд
14
Хьерте-Даль
11
Йенссен
26
Пейнтсил
15
Эрлиен
24
Траоре
25
3-1-2-4
1
Дюнгеланд
23
Педерсен
12
5
Сери
6
Нильсен
25
Йенсен Вассберг
7
Майре
9
Кастро
11
Финне
11
Бломберг
3
Кнудсен
8
Ромсаас
8
Ромсаас
14
Хьерте-Даль
21
21
14
Хьерте-Даль
26
Пейнтсил
3
3
26
Пейнтсил
Ромсаас
23
Норхейм
23
Норхейм
Ромсаас
28
Психе
5
5
28
Психе
3
Кнудсен
13
13
3
Кнудсен
25
Йенсен Вассберг
10
Берстинг
10
Берстинг
25
Йенсен Вассберг
9
Кастро
14
Матисен
14
Матисен
9
Кастро
12
19
Хеггебе
19
Хеггебе
12
Остались в запасе
Тромсе
Бранн
32
Marius Tollefsen
ВР
33
Мика Коскела
ЦЗ
6
Felix Winther
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
32
Marius Tollefsen
ВР
33
Мика Коскела
ЦЗ
6
Felix Winther
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Тромсе - Бранн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
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