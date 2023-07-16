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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Тромсе
Русенборг - Тромсе: обзор матча 16 июля 2023
Русенборг
16.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
2 : 1
Завершен
Тромсе
41'
О. Кристиан Саэтер
90+1'
U. Jenssen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Тромсе
ГОЛ! 2:0!
U. Jenssen
Пас отдал
Э. Даль Рейтан
90'
+1
89'
Замена
T. Hafstad
️️️️
С. Опсал
86'
Замена
J. Bergset Robertsen
️️️️
В. Эрлиен
86'
Замена
М. Коскела
️️️️
A. Jenssen
84'
Желтая карточка
М. Траоре
Замена
П. Скьельбред
️️️️
С. Нипан
82'
Замена
A. Sadiku
️️️️
О. Кристиан Саэтер
79'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
С. Вяяняйнен
78'
Замена
М. Бьерло
️️️️
О. Скарсем
68'
63'
Замена
Я. Наполеон Ромсаас
️️️️
К. Психе
Желтая карточка
Л. Корник
55'
ГОЛ! 1:0!
О. Кристиан Саэтер
Пас отдал
К. Хольс
41'
Желтая карточка
А. Нильсен Перейра
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
77
Олаус Скарсем
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
2
Лео Корник
ПВ
19
Карло Хольс
ЦФ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
11
Рубен Йенссен
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
25
Casper Öyvann
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
70
Мортен Бьерло
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
11
Agon Sadiku
ЦФ
29
Oscar Aga
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
Тромсе
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
33
Мика Коскела
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
3-2-3-2
1
Хансен
19
Перейра
29
Рейтан
5
77
Скарсем
6
Вяяняйнен
26
Нельсон
41
Нипан
2
Корник
90
Саэтер
19
Хольс
3-2-1-4
1
Хаугаард
23
Вестерлунд
28
Психе
11
Антонсен
11
Йенссен
5
Опсал
26
Пейнтсил
24
Траоре
15
Эрлиен
5
25
77
Скарсем
70
Бьерло
70
Бьерло
77
Скарсем
6
Вяяняйнен
8
Беркеейет
8
Беркеейет
6
Вяяняйнен
41
Нипан
5
Скьельбред
5
Скьельбред
41
Нипан
90
Саэтер
11
11
90
Саэтер
5
33
Коскела
33
Коскела
5
28
Психе
8
Ромсаас
8
Ромсаас
28
Психе
15
Эрлиен
3
3
15
Эрлиен
5
Опсал
21
21
5
Опсал
Остались в запасе
Русенборг
Тромсе
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
29
Oscar Aga
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
29
Oscar Aga
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
Остались в запасе
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Русенборг - Тромсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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