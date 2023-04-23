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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Викинг
Тромсе - Викинг: обзор матча 23 апреля 2023
Тромсе
23.04.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
1 : 1
Завершен
Викинг
30'
В. Эрлиен (П)
70'
С. Свендсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Викинг
90'
+1
Замена
К. Лекберг
️️️️
Я. де Ланлай
Замена
Д. Басси
️️️️
Л. Нильсен
84'
77'
Желтая карточка
Н. Д'Агостино
Замена
A. Jenssen
️️️️
H. Rafn Mikaelsson
71'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
F. Winther
71'
70'
ГОЛ! 1:1!
С. Свендсен
Пас отдал
Ш. Паттинама
58'
Замена
С. Бьорсхол
️️️️
Х. Хауген
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Эрлиен
30'
29'
Желтая карточка
Д. Стенснесс
Желтая карточка
Н. Вестерлунд
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
10
Златко Трипич
ЦП
27
Харальд Танген
АП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Тромсе
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
33
Мика Коскела
ЦЗ
22
Даниэл Басси
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Яв Пейнтсил
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
44
Джибриль Диоп
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
3-3-4
1
Хаугаард
11
Антонсен
28
Психе
6
Гундерсен
25
Нильсен
11
Йенссен
5
Опсал
15
Эрлиен
23
Вестерлунд
6
11
3-1-2-3
1
Гуннарссон
6
Стенснесс
4
Брекало
20
Паттинама
10
Трипич
25
Д'Агостино
27
Танген
35
2
Хауген
11
де Ланлай
25
Нильсен
22
Басси
22
Басси
25
Нильсен
6
23
Норхейм
23
Норхейм
6
11
5
5
11
2
Хауген
18
Бьорсхол
18
Бьорсхол
2
Хауген
11
де Ланлай
16
Лекберг
16
Лекберг
11
де Ланлай
Остались в запасе
Тромсе
Викинг
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
33
Мика Коскела
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Яв Пейнтсил
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
1
Арилд Остбю
ВР
44
Джибриль Диоп
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
33
Мика Коскела
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Яв Пейнтсил
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
44
Джибриль Диоп
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Тромсе - Викинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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