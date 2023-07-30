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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Тромсе
Буде-Глимт - Тромсе: обзор матча 30 июля 2023
Буде-Глимт
30.07.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
0 : 2
Завершен
Тромсе
21'
Я. Наполеон Ромсаас
62'
Я. Пейнтсил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Тромсе
90'
+3
Замена
М. Коскела
️️️️
В. Эрлиен
90'
+3
Замена
T. Hafstad
️️️️
К. Антонсен
Замена
А. Серенсен
️️️️
Ф. Бьоркан
84'
Замена
Л. Нордас
️️️️
Р. Эспейор
84'
Замена
У. Салтнес
️️️️
С. Фет
84'
Замена
Б. Матиас Мое
️️️️
О. Бьортуфт
84'
82'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
Я. Наполеон Ромсаас
81'
Замена
J. Bergset Robertsen
️️️️
Я. Пейнтсил
72'
Замена
F. Winther
️️️️
Й. Хьерте-Даль
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
Б. Вембангомо
72'
70'
Желтая карточка
Р. Йенссен
66'
Желтая карточка
К. Антонсен
Желтая карточка
А. Гренбек
65'
62'
ГОЛ! 0:2!
Я. Пейнтсил
Пас отдал
Н. Вестерлунд
21'
ГОЛ! 0:1!
Я. Наполеон Ромсаас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
11
Альберт Гренбек
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
11
Рубен Йенссен
ЦП
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
77
Лукаш Кубр
ЛВ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
11
Лассе Нордас
ЦФ
Тромсе
33
Мика Коскела
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
2
Лоде
5
Вембангомо
7
Берг
11
Гренбек
19
Фет
90
Пеллегрино
10
Серли
11
Эспейор
3-3-1-3
1
Хаугаард
23
Вестерлунд
6
Гундерсен
11
Антонсен
11
Йенссен
8
Ромсаас
14
Хьерте-Даль
26
Пейнтсил
15
Эрлиен
25
5
15
Бьоркан
3
Серенсен
3
Серенсен
15
Бьоркан
5
Вембангомо
20
Сьоволд
20
Сьоволд
5
Вембангомо
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
4
Бьортуфт
18
Мое
18
Мое
4
Бьортуфт
11
Эспейор
11
Нордас
11
Нордас
11
Эспейор
15
Эрлиен
33
Коскела
33
Коскела
15
Эрлиен
8
Ромсаас
23
Норхейм
23
Норхейм
8
Ромсаас
26
Пейнтсил
3
3
26
Пейнтсил
14
Хьерте-Даль
6
6
14
Хьерте-Даль
11
Антонсен
21
21
11
Антонсен
Остались в запасе
Буде-Глимт
Тромсе
1
Юлиан Лунд
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
12
Simon Thomas
ЦФ
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
10
Йеппе Кьяер
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
77
Лукаш Кубр
ЛВ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Буде-Глимт - Тромсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
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Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
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Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
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