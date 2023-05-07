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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Одд
Тромсе - Одд: обзор матча 07 мая 2023
Тромсе
07.05.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
0 : 1
Завершен
Одд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Одд
90'
+1
Замена
Ф. Тевелде
️️️️
М. Евтович
88'
Желтая карточка
Д. Томаш
Желтая карточка
М. Коскела
86'
Замена
C. Öyvann
️️️️
A. Jenssen
85'
Замена
М. Коскела
️️️️
Р. Норхейм
85'
84'
Замена
Л. Овусу
️️️️
Э. Рууд
Замена
Л. Нильсен
️️️️
Д. Басси
79'
Замена
Я. Наполеон Ромсаас
️️️️
Я. Пейнтсил
71'
39'
Желтая карточка
М. Евтович
35'
Желтая карточка
Э. Рууд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
22
Даниэл Басси
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
5
Anders Jenssen
ЦФ
26
Яв Пейнтсил
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
33
Диогу Томаш
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Тромсе
33
Мика Коскела
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
2-3-5
1
Хаугаард
11
Антонсен
28
Психе
22
Басси
5
Опсал
11
Йенссен
26
Пейнтсил
23
Вестерлунд
23
Норхейм
15
Эрлиен
5
3-1-1-5
26
Гьенгор
2
Рууд
3
Баккей
1
Йоргенсен
19
Ингебригтсен
28
Овусу
9
26
Евтович
1
Вальстедт
21
Хаген
23
Норхейм
33
Коскела
33
Коскела
23
Норхейм
22
Басси
25
Нильсен
25
Нильсен
22
Басси
26
Пейнтсил
8
Ромсаас
8
Ромсаас
26
Пейнтсил
5
25
25
5
2
Рууд
24
Овусу
24
Овусу
2
Рууд
26
Евтович
11
Тевелде
11
Тевелде
26
Евтович
Остались в запасе
Тромсе
Одд
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
18
Сайвер Аас
ЦФ
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Тромсе - Одд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
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