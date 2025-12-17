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Окжетпес
Иван Кузьмичев
Новости
€ 300 тыс
Иван Кузьмичев - новости
Окжетпес
20 октября 2000 (25), Тольятти
#63 | Защитник
196 см
Россия
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Фото
Российский защитник перешел из «Локомотива» в казахстанский клуб
17 февраля
«Локомотив» разорвал контракт с защитником, купленным за 1,2 миллиона
12 февраля
2
Фото
Московский клуб вернул игрока в «Локомотив»
13 января
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Фото
«Локомотив» отправил защитника в «Родину»
2025.02.20 16:09
2
«Торпедо» объявило об уходе двух игроков
2025.01.13 22:22
«Торпедо» объявило о переходе защитника «Локомотива»
2024.02.21 16:51
1
Названы условия перехода Кузьмичева из «Локомотива» в «Торпедо» на правах аренды
2024.02.21 13:17
Защитник «Локомотива» может перейти в «Торпедо»
2024.02.19 12:29
1
Пост
«Попробуем реализовать свои моменты, если они будут, конечно». Весь тлен «Локо» – в одном интервью
2022.11.12 21:06
2
Агент Кузьмичева объяснил, почему новичок «Локо» не перешел в «Спартак»
2022.09.07 16:00
3
Фото
«Локомотив» объявил о переходе Кузьмичева и раскрыл детали контракта
2022.09.07 15:38
Кузьмичев перешел из «Урала» в «Локомотив» за 1 миллион
2022.09.07 15:20
Президент «Урала» подтвердил переход Кузьмичева в «Локомотив»
2022.09.07 14:45
«Локомотив» купил защитника «Урала» Кузьмичева (Иван Карпов)
2022.09.07 13:14
1
Стало известно, за сколько «Локомотив» выкупит Кузьмичева у «Урала»
2022.09.06 21:59
Агент Кузьмичева прокомментировал возможный переход защитника из «Урала» в «Локо»
2022.09.05 17:56
«Локо» и «Урал» ведут переговоры по аренде Кузьмичева. Им интересовались «Спартак» и «Динамо»
2022.09.05 16:33
«Спартак» интересуется защитником «Урала» Кузьмичевым («СЭ»)
2022.06.21 11:21
1
«Динамо» предложило Евгеньеву новый контракт и может купить Кузьмичева у «Урала» за 2 миллиона
2022.06.06 16:18
1
В «Урале» отреагировали на новость об интересе «Динамо» к Кузьмичеву
2022.06.02 21:16
«Динамо» может купить защитника «Урала» Кузьмичева за 2 миллиона
2022.06.02 19:53
Кузьмичев – о победе сборной России на ЧМ: «Вполне возможно это сделать»
2022.04.09 10:37
13
Кузьмичев: «Думаю, РПЛ повыше, чем чемпионаты Швейцарии и Чехии»
2022.04.09 08:23
4
Игрок «Урала» Кузьмичев: «Сразу понял, что РПЛ не такая тяжелая, как я ожидал»
2022.04.08 20:39
2
«РБ-Спорт»: «Урал» хочет заработать 10 миллионов на продаже Адамова и Кузьмичева
2021.12.17 18:58
7
Президент «Урала» Иванов: «Переговоры с «Зенитом» по Адамову и Кузьмичеву я не вел»
2021.12.10 17:26
2
«Зенит» интересуется защитниками «Урала» Адамовым и Кузьмичевым
2021.12.10 15:52
1
Иванов, Кротов, Агаларов – в основе «Уфы» на матч с «Уралом»; Помазун, Кулаков, Кузьмичев выйдут у гостей
2021.10.03 12:59
3
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