Названы условия перехода Кузьмичева из «Локомотива» в «Торпедо» на правах аренды

Центральный защитник «Локомотива» Иван Кузьмичев перейдет в «Торпедо» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа. По данным журналиста Ивана Карпова, если черно-белые выйдут в РПЛ, то смогут выкупить 23-летнего игрока за 100 миллионов рублей или продлить его аренду еще на сезон.

Кузьмичев уже находится в расположении команды Кононова в ОАЭ и в ближайшее время подпишет контракт.

Зарплату футболисту (2,5 миллиона рублей в месяц) на время выступления в ФНЛ будут платить в неравных долях: 1 миллион – «Торпедо», 1,5 миллиона – «Локомотив». В РПЛ, если аренду продлят – выплата полностью ляжет на черно-белых.