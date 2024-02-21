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    • Названы условия перехода Кузьмичева из «Локомотива» в «Торпедо» на правах аренды

    Названы условия перехода Кузьмичева из «Локомотива» в «Торпедо» на правах аренды

    Центральный защитник «Локомотива» Иван Кузьмичев перейдет в «Торпедо» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа. По данным журналиста Ивана Карпова, если черно-белые выйдут в РПЛ, то смогут выкупить 23-летнего игрока за 100 миллионов рублей или продлить его аренду еще на сезон.

    Кузьмичев уже находится в расположении команды Кононова в ОАЭ и в ближайшее время подпишет контракт.

    Зарплату футболисту (2,5 миллиона рублей в месяц) на время выступления в ФНЛ будут платить в неравных долях: 1 миллион – «Торпедо», 1,5 миллиона – «Локомотив». В РПЛ, если аренду продлят – выплата полностью ляжет на черно-белых.

    • Кузьмичев провел в этом сезоне 6 матчей за красно-зеленых.
    • Игрок перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «Урала».

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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