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Кузьмичев – о победе сборной России на ЧМ: «Вполне возможно это сделать»

Защитник «Урала» Иван Кузьмичев верит, что сборная России способна стать чемпионом мира.

«Вполне возможно это сделать. Я не считаю это чем-то невозможным. Спокойно можно выходить на чемпионат мира и решать самые высокие задачи», – сказал Кузьмичев.

  • Россияне не попали на ЧМ-2022 из-за санкций.
  • Лучший результат в истории команды – 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
  • 21-летний Кузьмичев – игрок молодежной сборной.

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Источник: Metaratings

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Комментарии17
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    Рейтинг: +26564

    Боцман59rus 4 часа назад

    _ тут проблемы с головой скорее у задающего такие вопросы, примечательно, что придает красок этому торжеству журналисткой идиотии и маразма тот факт, что на ближайший ЧМ наша сборная вообще не едет, так что контекст вопроса для меня остается загадкой>))

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    Рейтинг: +1864

    Dr.Metal 4 часа назад

    От заголовка уже смешно

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    Рейтинг: +11602

    DeStar 5 часов назад

    ))))

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    Рейтинг: +13133

    Fusballer 5 часов назад

    Мафиозная шайка ФИФА испугалась и обосралась. А чемпионат мира не состоится. Будет плохо России - будет плохо всему миру!

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    Рейтинг: +880

    jek718875 5 часов назад

    Очевидно он прав, поэтому Россию отстранили

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    Рейтинг: +225

    Азбука 6 часов назад

    Кузмичев верно подметил. Пока ФИФА наших банит, доказать противоположное невозможно..

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    Рейтинг: +11260

    BRO_football 6 часов назад

    Смешно... А в чемпионство Урала в РПЛ он верит?

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    Рейтинг: +27

    Феникс 28 > BRO_football 4 часа назад

    Вполне возможно Уралу стать чемпионом.. Я не считаю это чем-то невозможным. Спокойно можно Уралу биться с Зенитом и побеждать его. – сказал бы Кузьмичев об этом.))

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    Рейтинг: +15293

    Cleaner 7 часов назад

    Дурачок.

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    Рейтинг: +13425

    NewLife 8 часов назад

    Я согласен с этим уральским провидцем, но с одним условием - если вместо ФИФА чемпионат будет организовывать Газпром)

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    Рейтинг: +664

    sined1951 8 часов назад

    Зачем нас кормят этой херней, неужели в нашей прессе правят недоумки.

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    Рейтинг: +427

    3meeeD > sined1951 7 часов назад

    С добрым утром)

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    Рейтинг: +528

    borusse > sined1951 7 часов назад

    не только в прессе))

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    Рейтинг: +386

    SLADE2019 > sined1951 7 часов назад

    Согласен с Вами. Совсем у них с информацией задница, если игроков подобного уровня цитируют. Про смысли сказанного этим с позволения сказать футболистом я не пишу. Полный неадекват.

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