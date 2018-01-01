Кузьмичев – о победе сборной России на ЧМ: «Вполне возможно это сделать»

Защитник «Урала» Иван Кузьмичев верит, что сборная России способна стать чемпионом мира.

«Вполне возможно это сделать. Я не считаю это чем-то невозможным. Спокойно можно выходить на чемпионат мира и решать самые высокие задачи», – сказал Кузьмичев.