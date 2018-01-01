Кузьмичев – о победе сборной России на ЧМ: «Вполне возможно это сделать»

_ тут проблемы с головой скорее у задающего такие вопросы, примечательно, что придает красок этому торжеству журналисткой идиотии и маразма тот факт, что на ближайший ЧМ наша сборная вообще не едет, так что контекст вопроса для меня остается загадкой>))
Защитник «Урала» Иван Кузьмичев верит, что сборная России способна стать чемпионом мира.
«Вполне возможно это сделать. Я не считаю это чем-то невозможным. Спокойно можно выходить на чемпионат мира и решать самые высокие задачи», – сказал Кузьмичев.
- Россияне не попали на ЧМ-2022 из-за санкций.
- Лучший результат в истории команды – 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
- 21-летний Кузьмичев – игрок молодежной сборной.