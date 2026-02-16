Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Иван Кузьмичев - трансферы

20 октября 2000 (25), Тольятти
#52 | Защитник
196 см
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
16.02.26 / -
Локомотив
Окжетпес
Свободный агент
12.02.26 / 31.12.26
Локомотив
Без клуба
Свободный агент
20.02.25 / 31.12.25
Локомотив
Родина
Аренда
21.02.24 / 31.12.24
Локомотив
Торпедо
Аренда
07.09.22 / 16.02.26
Урал
Локомотив
1,20 млн €
01.09.21 / 07.09.22
Урал-2
Урал
?
20.01.20 / 01.09.21
Лада-Тольятти
Урал-2
Свободный агент
12.07.19 / 20.01.20
Акрон - Академия им. Коноплева
Лада-Тольятти
?
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
2
ВидеоЭкс-арбитр Федотов проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
23:17
1
«Балтика» тремя словами охарактеризовала поражение от «Зенита»
22:56
10
ВидеоДивеев прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
22:44
5
Генич: «Зенит» взял три очка, а выиграла «Балтика»
22:34
11
ВидеоЛапочкин проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
22:19
15
Реакция Аршавина на скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»
22:13
7
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»
21:53
29
ФотоГол «Балтики» «Зениту» отменили из-за неверно начерченной ВАР-линии
21:36
80
РПЛ. «Зенит» возобновил сезон победой над «Балтикой» (1:0) и вышел в лидеры в юбилей Семака
21:31
175
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 