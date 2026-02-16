Введите ваш ник на сайте
Главная
Иван Кузьмичев
Трансферы
€ 300 тыс
Иван Кузьмичев - трансферы
20 октября 2000 (25), Тольятти
#52 | Защитник
196 см
Россия
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
16.02.26 / -
Локомотив
Окжетпес
Свободный агент
12.02.26 / 31.12.26
Локомотив
Без клуба
Свободный агент
20.02.25 / 31.12.25
Локомотив
Родина
Аренда
21.02.24 / 31.12.24
Локомотив
Торпедо
Аренда
07.09.22 / 16.02.26
Урал
Локомотив
1,20 млн €
01.09.21 / 07.09.22
Урал-2
Урал
?
20.01.20 / 01.09.21
Лада-Тольятти
Урал-2
Свободный агент
12.07.19 / 20.01.20
Акрон - Академия им. Коноплева
Лада-Тольятти
?
