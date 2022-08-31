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    Иван Кузьмичев - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Кузьмичев
    Команда Локомотив
    Состав Основной
    Родной город Тольятти
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 октября 2000 (22 года)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Ростов 1:3 Локомотив Россия. Премьер-лига, 18 тур
    35'
    27.02.2023 85' - 90' Спартак 4:2 Локомотив Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    22.02.2023 1' - 90' Локомотив 0:1 Спартак Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 46' Локомотив 2:1 Урал Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
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