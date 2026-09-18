Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Иван Кузьмичев - статистика

Окжетпес
20 октября 2000 (25), Тольятти
#63 | Защитник
196 см
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Иртыш
2 : 1
13.09.2026
Окжетпес
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
2 : 1
05.09.2026
Ордабасы
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Окжетпес
18
1
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Иртыш
2 : 1
13.09.2026
Окжетпес
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Окжетпес
2 : 1
05.09.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кайсар
2 : 3
29.08.2026
Окжетпес
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Атырау
0 : 2
16.08.2026
Окжетпес
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Астана
2 : 1
09.08.2026
Окжетпес
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
2 : 1
25.07.2026
Окжетпес
1' - 78'
40'
78'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Окжетпес
2 : 2
28.05.2026
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Алтай
0 : 1
22.05.2026
Окжетпес
1' - 90'
13'
64'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Окжетпес
1 : 0
16.05.2026
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Окжетпес
0 : 0
09.05.2026
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
02.05.2026
Окжетпес
1' - 90'
56'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Окжетпес
1 : 1
25.04.2026
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
2 : 1
18.04.2026
Окжетпес
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Окжетпес
2 : 1
12.04.2026
Иртыш
1' - 90'
83'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Женис
1 : 1
05.04.2026
Окжетпес
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Окжетпес
2 : 1
21.03.2026
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Окжетпес
1 : 1
07.03.2026
Елимай
1' - 90'
Главные новости
Глушенков оценил, стал ли «Спартак» сильнее за год
14:06
Жиру анонсировал завершение карьеры
13:53
Фанатам «Спартака» запретили посещение матчей за пронос гранаты на стадион
13:35
Глушенков сказал, как Россия сыграла бы на ЧМ-2026
13:26
ВидеоСоболев ответил юному болельщику на кричалку про «Спартак»
13:08
Появились новые данные о концерте Канье Уэста на стадионе «Зенита»
12:48
2
Глушенков – о матчах еврокубков: «Что там смотреть? Как просто катают мяч? Лучше посмотрю сериал»
12:36
5
Смолову грозит штраф от Роскомнадзора
12:06
2
ФотоРПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера месяца
11:52
2
Глушенков определил лучшего игрока РПЛ: «Сильнее, чем Кордоба»
11:38
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+