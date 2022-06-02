В «Урале» отреагировали на новость об интересе «Динамо» к Кузьмичеву

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, что «Динамо» хочет купить центрального защитника Ивана Кузьмичева.

«Спрашивайте «Динамо». К нам никто не обращался. Они должны к нам обратиться, а не вам рассказывать.

У нас с ним ещe длительный контракт. Если «Динамо» хотят его, они должны обратиться в клуб», – сказал Иванов.

Кузьмичев – воспитанник Академии имени Коноплева.

В составе «Урала» он сделал 2 ассиста в 25 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.

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