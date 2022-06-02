«Динамо» может купить защитника «Урала» Кузьмичева за 2 миллиона

Московское «Динамо» ищет варианты усиления центра обороны.

Команде нужен новый защитник в связи с вероятным уходом Ивана Ордеца, Заурбека Плиева и Романа Евгеньева.

Целью столичного клуба стал 21-летний Иван Кузьмичев из «Урала». Его трансфер может обойтись в 2 миллиона евро.

Кузьмичев – воспитанник Академии имени Коноплева.

В составе «Урала» он сделал 2 ассиста в 25 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 800 тысяч евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?