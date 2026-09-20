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Чехия. Шанс Лига
Команды
Виктория
Шейк Суаре
Статистика
€ 3,50 млн
Шейк Суаре - статистика
Виктория
3 сентября 2002 (24), Аррас
#19 | Полузащитник
170 см
Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
2 : 1
20.09.2026
Виктория
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Виктория
0 : 3
17.09.2026
Юнион СЖ
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Виктория
2 : 3
13.09.2026
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
0 : 0
09.09.2026
Виктория
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Артис
0 : 3
05.09.2026
Виктория
1' - 66'
43'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
1 : 1
30.08.2026
Словацко
46' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Команда
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Виктория
3
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Виктория
0 : 3
17.09.2026
Юнион СЖ
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Виктория
5 : 1
27.08.2026
Црвена Звезда
1' - 79'
8'
Лига Европы, 4 раунд
Црвена Звезда
3 : 0
20.08.2026
Виктория
1' - 46'
45'
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