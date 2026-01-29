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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Базель - Виктория
Базель - Виктория: обзор матча 29 января 2026
Базель
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
0 : 1
Завершен
Виктория
39'
J. Panos
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Базель - Виктория
Завершен
90'
+4
Замена
Adam Novak
️️️️➡️️
Шейк Суаре
90'
+3
Желтая карточка
Амар Мемич
(фол)
90'
+5'
79'
Замена
Кристоф Кабонго
️️️️➡️️
Матей Валента
Замена
Ибрахим Салах
️️️️➡️️
Филип Отеле
79'
68'
Желтая карточка
Сампсон Дуэ
(фол)
Замена
Moussa Cissé
️️️️➡️️
Доминик Шмид
64'
64'
Замена
Денис Висински
️️️️➡️️
Jiri Panos
60'
Гол отменен - офсайд
Шейк Суаре
Замена
Джереми Агбонифо
️️️️➡️️
Бени Траоре
57'
Замена
Лео Леруа
️️️️➡️️
Коба Куандреди
57'
Замена
Мирко Сальви
️️️️➡️️
Марвин Хитц
46'
Травма
Марвин Хитц
45'
45'
+3'
Желтая карточка
Кевин Рюгг
(задержка)
43'
39'
ГОЛ! 0:1!
Jiri Panos
Пас отдал
Мерчас Доски
Желтая карточка
Йонас Аджетей
(подножка)
33'
Показать весь матч
Live: Базель - Виктория
Поле
Текстовая версия
90+3'
Leo Leroy (Basel) заработал штрафной на своей половине поля.
90+3'
Правила нарушил Амар Мемич (Виктория).
90+2'
Xherdan Shaqiri (Basel) заработал штрафной в атаке.
90+2'
Правила нарушил Sampson Dweh (Виктория).
90+1'
Момент не реализован! Xherdan Shaqiri (Basel).
90+1'
Удар заблокирован. Бил Йонас Аджетей (Basel). Ассистент - Flavius Daniliuc.
90'
Сколько минут добавил судья? 5.
90'
Дион Какури отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Виктория.
87'
Правила нарушил Kevin Ruegg (Basel).
87'
Christophe Kabongo (Виктория) заработал штрафной на своей половине поля.
86'
Момент не реализован! Йонас Аджетей (Basel). Пас отдал Flavius Daniliuc.
86'
Sampson Dweh отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Basel.
86'
Удар заблокирован. Бил Ibrahim Salah (Basel). Ассистент - Leo Leroy.
85'
Sampson Dweh (Виктория) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Правила нарушил Flavius Daniliuc (Basel).
85'
Удар заблокирован. Бил Йонас Аджетей (Basel). Длинный пас делал Xherdan Shaqiri.
84'
Denis Visinsky отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Basel.
82'
Lukas Cerv (Виктория) заработал штрафной на своей половине поля.
82'
Правила нарушил Leo Leroy (Basel).
80'
Момент не реализован! Christophe Kabongo (Виктория).
79'
Замена у команды Виктория. Matej Valenta ушел, Christophe Kabongo вышел.
79'
Замена у команды Basel. Филип Отеле ушел, Ibrahim Salah вышел.
78'
Jeremy Agbonifo (Basel) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Флориан Вигеле (Виктория).
77'
Момент не реализован! Tomas Ladra (Виктория). Пас отдал Denis Visinsky.
76'
Момент не реализован! Cheick Souare (Виктория). Пас отдал Matej Valenta.
75'
Merchas Doski (Виктория) заработал штрафной на левом фланге.
75'
Правила нарушил Йонас Аджетей (Basel).
74'
Jeremy Agbonifo (Basel) пробил головой по воротам. Сейв сделал Флориан Вигеле (Виктория). Пас отдал Xherdan Shaqiri.
72'
Leo Leroy (Basel) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Правила нарушил Matej Valenta (Виктория).
69'
Jeremy Agbonifo (Basel) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Правила нарушил Merchas Doski (Виктория).
68'
Sampson Dweh (Виктория) получил желтую карточку за фол.
67'
Филип Отеле (Basel) заработал штрафной на левом фланге.
67'
Правила нарушил Sampson Dweh (Виктория).
66'
Jeremy Agbonifo (Basel) заработал штрафной на своей половине поля.
66'
Правила нарушил Karel Spacil (Виктория).
65'
Jeremy Agbonifo отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Виктория.
64'
Замена у команды Basel. Dominik Schmid ушел, Moussa Cisse вышел.
64'
Замена у команды Виктория. Jiri Panos ушел, Denis Visinsky вышел.
63'
Удар заблокирован. Бил Филип Отеле (Basel). Ассистент - Flavius Daniliuc.
60'
Cheick Souare (Виктория) в офсайде.
59'
Момент не реализован! Tomas Ladra (Виктория). Пас отдал Matej Valenta.
59'
Правила нарушил Leo Leroy (Basel).
59'
Cheick Souare (Виктория) заработал штрафной на своей половине поля.
58'
Удар заблокирован. Бил Jeremy Agbonifo (Basel). Ассистент - Xherdan Shaqiri.
58'
Правила нарушил Tomas Ladra (Виктория).
58'
Дион Какури (Basel) заработал штрафной на правом фланге.
57'
Замена у команды Basel. Koba Koindredi ушел, Leo Leroy вышел.
57'
Замена у команды Basel. Benie Traore ушел, Jeremy Agbonifo вышел.
57'
Xherdan Shaqiri (Basel) заработал штрафной на своей половине поля.
57'
Правила нарушил Karel Spacil (Виктория).
56'
Kevin Ruegg отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Виктория.
55'
Karel Spacil отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Basel.
55'
Удар заблокирован. Бил Benie Traore (Basel). Ассистент - Albian Ajeti.
49'
Флориан Вигеле отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Basel.
47'
Lukas Cerv (Виктория) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Правила нарушил Kevin Ruegg (Basel).
45'
Замена у команды Basel. Marwin Hitz ушел, Mirko Salvi вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+4'
1-й тайм окончен. Счет 0:1.
45+2'
Момент не реализован! Merchas Doski (Виктория). Пас отдал Амар Мемич.
45+1'
Пауза окончена. Матч продолжается.
45'
Сколько минут добавил судья? 3.
45'
Пауза в матче. Травму получил Tomas Ladra (Виктория).
44'
Merchas Doski (Виктория) заработал штрафной в атаке.
44'
Правила нарушил Филип Отеле (Basel).
44'
Kevin Ruegg (Basel) получил желтую карточку за фол.
43'
Merchas Doski (Виктория) заработал штрафной на левом фланге.
43'
Правила нарушил Kevin Ruegg (Basel).
39'
Гол! 0:1! Забил Jiri Panos (Виктория). Ассистент - Merchas Doski (с углового).
38'
Йонас Аджетей отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Виктория.
38'
Удар заблокирован. Бил Cheick Souare (Виктория). Ассистент - Matej Valenta.
37'
Момент не реализован! Tomas Ladra (Виктория). Пас отдал Jiri Panos.
37'
Момент не реализован! Sampson Dweh (Виктория). Навешивал Merchas Doski с углового.
36'
Flavius Daniliuc отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Виктория.
34'
Lukas Cerv (Виктория) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Правила нарушил Albian Ajeti (Basel).
33'
Йонас Аджетей (Basel) получил желтую карточку за фол.
33'
Tomas Ladra (Виктория) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Правила нарушил Йонас Аджетей (Basel).
32'
Xherdan Shaqiri (Basel) заработал штрафной в атаке.
32'
Правила нарушил Lukas Cerv (Виктория).
31'
Пауза окончена. Матч продолжается.
31'
Пауза в матче. Травму получил Marwin Hitz (Basel).
30'
Пауза окончена. Матч продолжается.
29'
Пауза в матче. Травму получил Benie Traore (Basel).
27'
Правила нарушил Vaclav Jemelka (Виктория).
27'
Albian Ajeti (Basel) заработал штрафной на своей половине поля.
26'
Xherdan Shaqiri (Basel) заработал штрафной на своей половине поля.
26'
Правила нарушил Lukas Cerv (Виктория).
26'
Удар заблокирован. Бил Matej Valenta (Виктория).
25'
Vaclav Jemelka (Виктория) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
Правила нарушил Benie Traore (Basel).
23'
Момент не реализован! Lukas Cerv (Виктория). Пас отдал Tomas Ladra.
19'
Dominik Schmid отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Виктория.
19'
Удар заблокирован. Бил Vaclav Jemelka (Виктория).
19'
Benie Traore отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Виктория.
17'
Момент не реализован! Xherdan Shaqiri (Basel).
16'
Йонас Аджетей (Basel) пробил головой по воротам. Сейв сделал Флориан Вигеле (Виктория). Длинный пас делал Xherdan Shaqiri.
15'
Sampson Dweh отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Basel.
14'
Jiri Panos (Виктория) заработал штрафной в атаке.
14'
Правила нарушил Дион Какури (Basel).
12'
Удар заблокирован. Бил Cheick Souare (Виктория). Ассистент - Tomas Ladra.
10'
Kevin Ruegg (Basel) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Правила нарушил Cheick Souare (Виктория).
10'
Merchas Doski (Виктория) пробил головой по воротам. Сейв сделал Marwin Hitz (Basel). Пас отдал Cheick Souare.
9'
Merchas Doski (Виктория) заработал штрафной на своей половине поля.
9'
Правила нарушил Kevin Ruegg (Basel).
8'
Момент не реализован! Дион Какури (Basel). Навешивал Xherdan Shaqiri с углового.
7'
Vaclav Jemelka отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Basel.
7'
Xherdan Shaqiri (Basel) заработал штрафной в атаке.
7'
Правила нарушил Merchas Doski (Виктория).
5'
Филип Отеле (Basel) заработал штрафной на своей половине поля.
5'
Правила нарушил Sampson Dweh (Виктория).
5'
Пауза окончена. Матч продолжается.
4'
Пауза в матче. Травму получил Cheick Souare (Виктория).
4'
Правила нарушил Flavius Daniliuc (Basel).
4'
Cheick Souare (Виктория) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Правила нарушил Vaclav Jemelka (Виктория).
3'
Albian Ajeti (Basel) заработал штрафной на своей половине поля.
2'
Jiri Panos (Виктория) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Marwin Hitz (Basel). Пас отдал Амар Мемич.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
8
Коба Куандреди
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
28
Дион Какури
АП
10
Джердан Шакири
(К)
ПВ
11
Бени Траоре
ЦФ
27
Филип Отеле
ЦФ
23
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Штефан Лихтштайнер
Виктория
44
Флориан Вигеле
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
5
Karel Spacil
ЦЗ
20
Jiri Panos
ЦП
19
Шейк Суаре
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
6
Лукас Черв
(К)
ЦП
32
Матей Валента
АП
15
Амар Мемич
ПВ
Главный тренер
Мартин Хыски
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
47
Тим Пфайффер
ВР
29
Moussa Cissé
ЦЗ
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
22
Лео Леруа
ЦП
19
Marin Šotiček
ЦП
14
Andrej Bacanin
ЦП
14
Джереми Агбонифо
ЛВ
21
Ибрахим Салах
ЛВ
40
Agon Rexhaj
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
34
Petr Kubín
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
12
Daniel Suchy
ЦП
9
Денис Висински
АП
25
Кристоф Кабонго
ЦФ
33
Adam Novak
ЦФ
3-2-2-3
1
Хитц
18
Аджетей
24
Данильюк
27
Рюгг
8
Куандреди
31
Шмид
28
Какури
10
Шакири
23
Айети
27
Отеле
11
Траоре
4-4-2
44
Вигеле
40
Дуэ
21
Емелка
5
14
Доски
19
Суаре
18
Ладра
6
Черв
20
15
Мемич
32
Валента
1
Хитц
13
Сальви
13
Сальви
1
Хитц
31
Шмид
29
29
31
Шмид
8
Куандреди
22
Леруа
22
Леруа
8
Куандреди
11
Траоре
14
Агбонифо
14
Агбонифо
11
Траоре
27
Отеле
21
Салах
21
Салах
27
Отеле
20
9
Висински
9
Висински
20
32
Валента
25
Кабонго
25
Кабонго
32
Валента
19
Суаре
33
33
19
Суаре
Остались в запасе
Базель
Виктория
47
Тим Пфайффер
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
19
Marin Šotiček
ЦП
14
Andrej Bacanin
ЦП
40
Agon Rexhaj
ЦФ
Главный тренер
Штефан Лихтштайнер
13
Марьян Тврдон
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
34
Petr Kubín
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
12
Daniel Suchy
ЦП
Главный тренер
Мартин Хыски
Остались в запасе
47
Тим Пфайффер
ВР
43
Marvin Akahomen
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
19
Marin Šotiček
ЦП
14
Andrej Bacanin
ЦП
40
Agon Rexhaj
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
15
Matyas Silhavy
ВР
34
Petr Kubín
ЦЗ
4
Jakub Chalupa
ЦЗ
80
Адриан Зеликович
ОП
12
Daniel Suchy
ЦП
Главный тренер
Штефан Лихтштайнер
Главный тренер
Мартин Хыски
Базель
Точно не сыграют
Kaio Eduardo
ЦФ
Мориц Брошински
ЦФ
Метинью
ЦП
Кеиго Цунемото
ПЗ
Финн ван Бремен
ЦЗ
Виктория
Точно не сыграют
Лукаш Гейда
ЦЗ
Патрик Грошовски
ЦП
Адам Кадлец
ЦЗ
Dávid Krčík
ЦФ
Ян Палушка
ЦЗ
Tom Sloncik
ЦП
Dominik Tapaj
ВР
Даниэль Васулин
ЦФ
Матей Выдра
ЦФ
Принс Квабена Аду
ЦФ
Александр Сойка
ЦП
Статистика матча Базель - Виктория
2
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
ВАР
0
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
14
16
Офсайды
0
1
Количество передач
373
456
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.82
1.04
xGP (предотвращенные голы)
0.48
0.48
Информация о матче
Главный судья:
Гиорги Круашвили
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Посещаемость:
20454
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3 : 0
24.05.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Виктория
5 : 0
17.05.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
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0 : 0
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