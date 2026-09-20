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Болгария. Первая лига
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Спартак Варна
Димо Крастев
Статистика
€ 50 тыс
Димо Крастев - статистика
Спартак Варна
10 февраля 2003 (23), Бургас
#5 | Полузащитник
195 см
Болгария
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Спартак Варна
0 : 1
20.09.2026
Локомотив
Был в запасе
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2025/2026
Италия. Серия В 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Феральписало
3
0
0
0
0
Катанцаро
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 37 тур
Венеция
2 : 1
05.05.2024
Феральписало
79' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Феральписало
2 : 2
01.05.2024
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Циттаделла
1 : 1
27.04.2024
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Феральписало
2 : 5
20.04.2024
Комо
1' - 63'
Италия. Серия В, 33 тур
Пиза
2 : 1
13.04.2024
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Феральписало
2 : 2
06.04.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Кремонезе
0 : 1
01.04.2024
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Феральписало
1 : 2
16.03.2024
Парма
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Модена
2 : 3
09.03.2024
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Феральписало
1 : 3
03.03.2024
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Специя
0 : 2
28.02.2024
Феральписало
88' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Феральписало
0 : 1
24.02.2024
Асколи
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Бари
1 : 0
17.02.2024
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Феральписало
1 : 2
10.02.2024
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Реджана 1919
1 : 1
03.02.2024
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Феральписало
4 : 1
27.01.2024
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Феральписало
3 : 0
20.01.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Катанцаро
5 : 3
12.01.2024
Лекко
74' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Реджана 1919
1 : 0
26.12.2023
Катанцаро
1' - 62'
Италия. Серия В, 18 тур
Катанцаро
2 : 3
23.12.2023
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Асколи
1 : 0
16.12.2023
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Палермо
1 : 2
01.12.2023
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
2 : 0
26.11.2023
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Венеция
2 : 1
10.11.2023
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
1 : 2
04.11.2023
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Комо
1 : 0
28.10.2023
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
3 : 0
21.10.2023
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Сампдория
1 : 2
01.10.2023
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Катанцаро
1 : 1
27.09.2023
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Бари
2 : 2
24.09.2023
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Катанцаро
0 : 5
17.09.2023
Парма
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Лекко
3 : 4
03.09.2023
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Катанцаро
3 : 0
30.08.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Катанцаро
2 : 1
27.08.2023
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Кремонезе
0 : 0
19.08.2023
Катанцаро
Был в запасе
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