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    Илья Петухов - статистика

    #52 | Полузащитник
    Имя Илья
    Фамилия Петухов
    Команда Родина
    Состав Основной
    Родной город Нижний Новгород
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 января 2001 (22 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Родина 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -76' Родина (Москва) 3:4 Звезда (Санкт-Петербург)
    66'
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