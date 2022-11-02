Илья Петухов - статистика
#52 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Петухов
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 2001 (22 года)
|Рост
|184
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Петухов
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 января 2001 (22 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -76'
|Родина (Москва)
|3:4
|Звезда (Санкт-Петербург)
|66'