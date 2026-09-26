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Илья Петухов - статистика

Ленинградец
8 января 2001 (25), Нижний Новгород
#52 | Полузащитник
184 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга
0 : 1
26.09.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нижний Новгород
6 : 0
17.09.2026
Ленинградец
82' - 90'
84'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Ленинградец
2 : 2
13.09.2026
Текстильщик
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Сокол
1 : 1
09.09.2026
Ленинградец
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Ленинградец
3 : 2
05.09.2026
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ленинградец
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга
0 : 1
26.09.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нижний Новгород
6 : 0
17.09.2026
Ленинградец
82' - 90'
84'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Ленинградец
2 : 2
13.09.2026
Текстильщик
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Ленинградец
3 : 2
05.09.2026
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Ленинградец
0 : 1
29.08.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Ленинградец
1 : 1
23.08.2026
Челябинск
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ленинградец
0 : 0
15.08.2026
Арсенал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Велес
2 : 1
09.08.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Ленинградец
2 : 1
01.08.2026
Сочи
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Ленинградец
0 : 0
26.07.2026
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Шинник
2 : 0
19.07.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Уфа
3 : 0
11.07.2026
Ленинградец
Был в запасе
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