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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Велес - Родина-2
Велес - Родина-2: обзор матча 15 мая 2024
Велес
15.05.2024, среда, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
2 : 1
Завершен
Родина-2
28'
Я. Ивакин
34'
О. Смирнов
88'
В. Соломаха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Родина-2
Замена
И. Котельников
️️️️
Я. Фролов
90'
Замена
М. Денилханов
️️️️
И. Умаров
90'
88'
ГОЛ! 2:1!
В. Соломаха
Пас отдал
Н. Трапицын
Желтая карточка
Я. Фролов
86'
79'
Замена
Н. Трапицын
️️️️
Е. Ларионов
79'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
М. Данилин
Замена
А. Шубин
️️️️
Я. Ивакин
76'
Замена
П. Карасев
️️️️
А. Гиоев
76'
67'
Замена
В. Соломаха
️️️️
М. Бурлаков
Замена
А. Колосков
️️️️
О. Смирнов
66'
46'
Замена
А. Агаев
️️️️
А. Гапечкин
46'
Замена
Г. Захаров
️️️️
Д. Тананеев
41'
Желтая карточка
Д. Тананеев
ГОЛ! 2:0!
О. Смирнов
34'
ГОЛ! 1:0!
Я. Ивакин
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
1
Антон Шитов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
47
Ибрагим Умаров
ЛВ
23
Алан Гиоев
ОП
81
Владимир Кобахидзе
ЦП
14
Ярослав Фролов
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
Главный тренер
Александр Грищенко
Родина-2
1
Сергей Айдаров
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
66
Егор Ларионов
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
48
Данила Шилов
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Велес
85
Никита Жеймо
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
97
Александр Шубин
ЦП
17
Иван Котельников
ЦП
11
Исмаил Дибиров
АП
76
Денис Рубанов
ЦФ
9
Илья Востриков
ЦФ
Родина-2
35
Максим Айсин
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
23
Никита Трапицын
ЛВ
70
Игорь Атаманский
АП
23
Азиз Газиев
ЦФ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шитов
95
Магомадов
80
Рыбалко
15
Сосранов
3
Петрунин
23
Гиоев
81
Кобахидзе
47
Умаров
14
Фролов
20
Ивакин
77
Смирнов
4-2-2-1-1
1
Айдаров
2
Гапечкин
8
Стефанишин
19
Тананеев
95
Чернышев
52
Петухов
66
Ларионов
30
Данилин
8
Маркитесов
48
Шилов
28
Бурлаков
77
Смирнов
5
Колосков
5
Колосков
77
Смирнов
20
Ивакин
97
Шубин
97
Шубин
20
Ивакин
14
Фролов
17
Котельников
17
Котельников
14
Фролов
23
Гиоев
18
Карасев
18
Карасев
23
Гиоев
47
Умаров
22
Денилханов
22
Денилханов
47
Умаров
28
Бурлаков
13
Соломаха
13
Соломаха
28
Бурлаков
30
Данилин
97
Голдобин
97
Голдобин
30
Данилин
66
Ларионов
23
Трапицын
23
Трапицын
66
Ларионов
2
Гапечкин
33
Агаев
33
Агаев
2
Гапечкин
19
Тананеев
38
Захаров
38
Захаров
19
Тананеев
Остались в запасе
Велес
Родина-2
76
Денис Рубанов
ЦФ
9
Илья Востриков
ЦФ
9
Евгений Песиков
ЛВ
11
Исмаил Дибиров
АП
71
Максим Матвеев
ЛЗ
85
Никита Жеймо
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
Главный тренер
Александр Грищенко
23
Азиз Газиев
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
70
Игорь Атаманский
АП
80
Арсений Хорин
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
35
Максим Айсин
ВР
Главный тренер
Александр Лактионов
Остались в запасе
76
Денис Рубанов
ЦФ
9
Илья Востриков
ЦФ
9
Евгений Песиков
ЛВ
11
Исмаил Дибиров
АП
71
Максим Матвеев
ЛЗ
85
Никита Жеймо
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
Остались в запасе
23
Азиз Газиев
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
70
Игорь Атаманский
АП
80
Арсений Хорин
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
35
Максим Айсин
ВР
Главный тренер
Александр Грищенко
Главный тренер
Александр Лактионов
Статистика матча Велес - Родина-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Родина-2
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Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Целовальников
(Астрахань)
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