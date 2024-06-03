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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Чайка - Родина-2
Чайка - Родина-2: обзор матча 03 июня 2024
Чайка
03.06.2024, понедельник, 18:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
2 : 0
Завершен
Родина-2
41'
П. Долгов (П)
86'
П. Долгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Родина-2
90'
+1
Красная карточка
Г. Захаров
Замена
В. Руденко
️️️️
П. Долгов
88'
ГОЛ! 2:0!
П. Долгов
Пас отдал
Н. Колдунов
86'
82'
Красная карточка
Д. Шилов
73'
Замена
О. Попов
️️️️
М. Данилин
69'
Замена
А. Стефанишин
️️️️
А. Ягодкин
Желтая карточка
Н. Кармаев
66'
58'
Желтая карточка
М. Данилин
Замена
Н. Колдунов
️️️️
А. Нестеров
56'
51'
Желтая карточка
Н. Голдобин
48'
Замена
Д. Шилов
️️️️
Е. Трунтаев
46'
Замена
В. Соломаха
️️️️
М. Бурлаков
46'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
Н. Трапицын
Замена
О. Козаченко
️️️️
С. Кожедуб
46'
Желтая карточка
А. Ивашин
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Долгов
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
57
Богдан Москвичев
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
88
Дмитрий Садов
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Родина-2
35
Максим Айсин
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
23
Никита Трапицын
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
66
Егор Ларионов
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Чайка
45
Данила Боков
ВР
30
Сергей Резниченко
ВР
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
9
Олег Козаченко
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
71
Давид Папикян
АП
71
Иван Бутовченко
АП
19
Владислав Руденко
ЦФ
Родина-2
1
Ринат Шакеров
ВР
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
48
Данила Шилов
АП
70
Игорь Атаманский
АП
9
Омар Попов
ЦФ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
3-2-1-2-2
57
Москвичев
2
Нестеров
4
Ибрагимов
3
Детенышев
24
Ивашин
45
Кармаев
88
Садов
11
Кожедуб
11
Квеквескири
91
Долгов
7
Хохлачев
4-2-2-1-1
35
Айсин
74
Ягодкин
5
Трунтаев
38
Захаров
33
Агаев
52
Петухов
66
Ларионов
30
Данилин
8
Маркитесов
23
Трапицын
28
Бурлаков
91
Долгов
19
Руденко
19
Руденко
91
Долгов
11
Кожедуб
9
Козаченко
9
Козаченко
11
Кожедуб
2
Нестеров
10
Колдунов
10
Колдунов
2
Нестеров
74
Ягодкин
8
Стефанишин
8
Стефанишин
74
Ягодкин
5
Трунтаев
48
Шилов
48
Шилов
5
Трунтаев
23
Трапицын
97
Голдобин
97
Голдобин
23
Трапицын
30
Данилин
9
Попов
9
Попов
30
Данилин
28
Бурлаков
13
Соломаха
13
Соломаха
28
Бурлаков
Остались в запасе
Чайка
Родина-2
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
71
Давид Папикян
АП
71
Иван Бутовченко
АП
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
45
Данила Боков
ВР
30
Сергей Резниченко
ВР
1
Ринат Шакеров
ВР
2
Александр Гапечкин
ПЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
70
Игорь Атаманский
АП
Главный тренер
Александр Лактионов
Остались в запасе
14
Дмитрий Щербань
ЦЗ
71
Давид Папикян
АП
71
Иван Бутовченко
АП
59
Акакий Кварацхелия
ЦП
45
Данила Боков
ВР
30
Сергей Резниченко
ВР
Остались в запасе
1
Ринат Шакеров
ВР
2
Александр Гапечкин
ПЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
70
Игорь Атаманский
АП
Главный тренер
Александр Лактионов
Статистика матча Чайка - Родина-2
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
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Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
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Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Эмир Привалов
(Сочи)
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