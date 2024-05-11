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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Родина-2 - Краснодар-2
Родина-2 - Краснодар-2: обзор матча 11 мая 2024
Родина-2
11.05.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
3 : 0
Завершен
Краснодар-2
13'
Д. Маркитесов
20'
Д. Шилов
39'
И. Петухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Родина-2 - Краснодар-2
Замена
А. Газиев
️️️️
И. Петухов
87'
Замена
О. Попов
️️️️
М. Бурлаков
87'
Замена
А. Хорин
️️️️
Е. Ларионов
78'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
Д. Шилов
78'
67'
Замена
А. Домоцев
️️️️
Э. Багринцев
Замена
Н. Трапицын
️️️️
М. Данилин
63'
58'
Замена
И. Губжоков
️️️️
Д. Карпов
46'
Замена
М. Сухорученко
️️️️
А. Куликов
46'
Замена
А. Кокшаров
️️️️
Ю. Железнов
45'
+2
Желтая карточка
Н. Гетьман
45'
+1
Желтая карточка
Д. Карпов
41'
Замена
Н. Гетьман
️️️️
Д. Кучугура
Пенальти не реализован!
И. Петухов
39'
ГОЛ! 3:0!
И. Петухов
39'
ГОЛ! 2:0!
Д. Шилов
Пас отдал
Е. Ларионов
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Маркитесов
Пас отдал
М. Данилин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-2
1
Сергей Айдаров
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
66
Егор Ларионов
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
48
Данила Шилов
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Краснодар-2
34
Даниил Голиков
ВР
91
Александр Куликов
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
19
Никита Плотников
ОП
94
Дмитрий Кучугура
АП
10
Эдуард Багринцев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Родина-2
35
Максим Айсин
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
23
Никита Трапицын
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
96
Матвей Шавель
ЦП
70
Игорь Атаманский
АП
13
Валерий Соломаха
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
23
Азиз Газиев
ЦФ
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
88
Дмитрий Кратков
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
77
Никита Гетьман
ОП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
33
Андрей Домоцев
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Айдаров
33
Агаев
8
Стефанишин
19
Тананеев
2
Гапечкин
52
Петухов
66
Ларионов
8
Маркитесов
30
Данилин
48
Шилов
28
Бурлаков
3-2-3-2
34
Голиков
2
Чуриков
91
Куликов
28
Жилкин
22
Чобанов
19
Плотников
10
Багринцев
94
Кучугура
14
Железнов
9
Муллин
11
Карпов
66
Ларионов
80
Хорин
80
Хорин
66
Ларионов
30
Данилин
23
Трапицын
23
Трапицын
30
Данилин
48
Шилов
97
Голдобин
97
Голдобин
48
Шилов
28
Бурлаков
9
Попов
9
Попов
28
Бурлаков
52
Петухов
23
Газиев
23
Газиев
52
Петухов
94
Кучугура
77
Гетьман
77
Гетьман
94
Кучугура
11
Карпов
70
Губжоков
70
Губжоков
11
Карпов
10
Багринцев
33
Домоцев
33
Домоцев
10
Багринцев
14
Железнов
90
Кокшаров
90
Кокшаров
14
Железнов
91
Куликов
44
Сухорученко
44
Сухорученко
91
Куликов
Остались в запасе
Родина-2
Краснодар-2
35
Максим Айсин
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
70
Игорь Атаманский
АП
96
Матвей Шавель
ЦП
13
Валерий Соломаха
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
88
Дмитрий Кратков
ЦЗ
35
Роман Сафронов
ВР
Главный тренер
Олег Веретенников
Остались в запасе
35
Максим Айсин
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
70
Игорь Атаманский
АП
96
Матвей Шавель
ЦП
13
Валерий Соломаха
ЦФ
Остались в запасе
88
Дмитрий Кратков
ЦЗ
35
Роман Сафронов
ВР
Главный тренер
Александр Лактионов
Главный тренер
Олег Веретенников
Статистика матча Родина-2 - Краснодар-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
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Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
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Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
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Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
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