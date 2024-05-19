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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Родина-2 - Ротор
Родина-2 - Ротор: обзор матча 19 мая 2024
Родина-2
19.05.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
2 : 0
Завершен
Ротор
26'
М. Данилин
76'
В. Соломаха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Родина-2 - Ротор
84'
Желтая карточка
Д. Пелих
Замена
А. Гапечкин
️️️️
Е. Трунтаев
81'
Замена
О. Попов
️️️️
М. Данилин
81'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
Е. Ларионов
81'
Желтая карточка
В. Соломаха
77'
ГОЛ! 2:0!
В. Соломаха
76'
Замена
В. Соломаха
️️️️
Д. Шилов
75'
75'
Замена
Д. Лаврищев
️️️️
Р. Болов
Желтая карточка
Д. Шилов
73'
Замена
Д. Маркитесов
️️️️
Н. Трапицын
70'
69'
Желтая карточка
Р. Ахмедханов
63'
Замена
Д. Арсентьев
️️️️
И. Шмаков
63'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Р. Гаджимурадов
54'
Замена
С. Зуйков
️️️️
А. Шумских
46'
Замена
Д. Камлашев
️️️️
Г. Шильников
34'
Желтая карточка
Р. Гаджимурадов
ГОЛ! 1:0!
М. Данилин
Пас отдал
М. Бурлаков
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-2
1
Сергей Айдаров
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
23
Никита Трапицын
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
66
Егор Ларионов
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
48
Данила Шилов
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
54
Иван Шмаков
ОП
93
Ризван Ахмедханов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Олег Сергеев
Родина-2
35
Максим Айсин
ВР
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
96
Матвей Шавель
ЦП
70
Игорь Атаманский
АП
23
Азиз Газиев
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Айдаров
33
Агаев
74
Ягодкин
5
Трунтаев
38
Захаров
52
Петухов
66
Ларионов
30
Данилин
23
Трапицын
48
Шилов
28
Бурлаков
3-3-3-1
57
Аверкиев
35
Прищепа
5
Шумских
4
Никитин
2
Пелих
54
Шмаков
17
Шильников
7
Сафронов
93
Ахмедханов
10
Гаджимурадов
88
Болов
5
Трунтаев
2
Гапечкин
2
Гапечкин
5
Трунтаев
23
Трапицын
8
Маркитесов
8
Маркитесов
23
Трапицын
66
Ларионов
97
Голдобин
97
Голдобин
66
Ларионов
30
Данилин
9
Попов
9
Попов
30
Данилин
48
Шилов
13
Соломаха
13
Соломаха
48
Шилов
5
Шумских
23
Зуйков
23
Зуйков
5
Шумских
10
Гаджимурадов
22
Завезен
22
Завезен
10
Гаджимурадов
17
Шильников
9
Камлашев
9
Камлашев
17
Шильников
54
Шмаков
7
Арсентьев
7
Арсентьев
54
Шмаков
88
Болов
23
Лаврищев
23
Лаврищев
88
Болов
Остались в запасе
Родина-2
Ротор
23
Азиз Газиев
ЦФ
35
Максим Айсин
ВР
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
70
Игорь Атаманский
АП
96
Матвей Шавель
ЦП
Главный тренер
Александр Лактионов
13
Михаил Агеев
ЦФ
13
Никита Чагров
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
85
Иван Пяткин
ОП
8
Алексей Усанов
АП
Главный тренер
Олег Сергеев
Остались в запасе
23
Азиз Газиев
ЦФ
35
Максим Айсин
ВР
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
70
Игорь Атаманский
АП
96
Матвей Шавель
ЦП
Остались в запасе
13
Михаил Агеев
ЦФ
13
Никита Чагров
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
85
Иван Пяткин
ОП
8
Алексей Усанов
АП
Главный тренер
Александр Лактионов
Главный тренер
Олег Сергеев
Статистика матча Родина-2 - Ротор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Герман Коваленко
(Казань)
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