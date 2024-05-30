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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Родина-2 - Уфа
Родина-2 - Уфа: обзор матча 30 мая 2024
Родина-2
30.05.2024, четверг, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина-2 - Уфа
Замена
Н. Голдобин
️️️️
М. Данилин
87'
82'
Замена
А. Лях
️️️️
А. Перченок
78'
Желтая карточка
А. Шаваев
78'
Желтая карточка
О. Баклов
Замена
В. Соломаха
️️️️
Д. Шилов
73'
Замена
Н. Трапицын
️️️️
Е. Ларионов
73'
73'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Ш. Исаев
67'
Замена
Д. Григорьев
️️️️
М. Агеян
67'
Замена
Р. Минаев
️️️️
Р. Гыстаров
45'
+2
Желтая карточка
А. Перченок
Желтая карточка
Д. Тананеев
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-2
1
Ринат Шакеров
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
66
Егор Ларионов
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
48
Данила Шилов
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Родина-2
35
Максим Айсин
ВР
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
23
Никита Трапицын
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
70
Игорь Атаманский
АП
23
Азиз Газиев
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
9
Хайдар Халилов
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
25
Магомед Насибов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Шакеров
33
Агаев
19
Тананеев
38
Захаров
95
Чернышев
52
Петухов
66
Ларионов
30
Данилин
8
Маркитесов
48
Шилов
28
Бурлаков
3-1-1-3-2
1
Баклов
45
Теняев
62
Карпов
44
Самсонов
10
Гыстаров
8
Шаваев
11
Гуренко
88
Агеян
97
Пасевич
8
Исаев
7
Перченок
66
Ларионов
23
Трапицын
23
Трапицын
66
Ларионов
30
Данилин
97
Голдобин
97
Голдобин
30
Данилин
48
Шилов
13
Соломаха
13
Соломаха
48
Шилов
7
Перченок
90
Лях
90
Лях
7
Перченок
88
Агеян
13
Григорьев
13
Григорьев
88
Агеян
8
Исаев
84
Молтенинов
84
Молтенинов
8
Исаев
10
Гыстаров
77
Минаев
77
Минаев
10
Гыстаров
Остались в запасе
Родина-2
Уфа
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
35
Максим Айсин
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
23
Азиз Газиев
ЦФ
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
70
Игорь Атаманский
АП
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
5
Денис Кутин
ПЗ
40
Алексей Чернов
ВР
9
Хайдар Халилов
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
25
Магомед Насибов
АП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
35
Максим Айсин
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
23
Азиз Газиев
ЦФ
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
80
Арсений Хорин
ЦЗ
70
Игорь Атаманский
АП
9
Омар Попов
ЦФ
Остались в запасе
5
Денис Кутин
ПЗ
40
Алексей Чернов
ВР
9
Хайдар Халилов
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
25
Магомед Насибов
АП
18
Иван Хлебородов
ЦФ
Главный тренер
Александр Лактионов
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Родина-2 - Уфа
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
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