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Víctor Vázquez
Статистика
Víctor Vázquez - статистика
Завершил карьеру
#8 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торонто
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 50 тур
Торонто
0 : 2
22.10.2023
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.10.2023
Торонто
72' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Шарлотт
3 : 0
05.10.2023
Торонто
1' - 46'
США. МЛС, 45 тур
Торонто
2 : 3
01.10.2023
Цинциннати
77' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
24.09.2023
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Интер Майами
4 : 0
21.09.2023
Торонто
1' - 12'
США. МЛС, 41 тур
Торонто
1 : 2
17.09.2023
Ванкувер Уайткепс
80' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Торонто
3 : 1
31.08.2023
Филадельфия Юнион
80' - 90'
90'
США. МЛС, 36 тур
Коламбус
2 : 0
27.08.2023
Торонто
64' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Торонто
2 : 3
21.08.2023
Монреаль
83' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Торонто
2 : 2
02.04.2023
Шарлотт
87' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Сан-Хосе
0 : 0
26.03.2023
Торонто
1' - 73'
США. МЛС, 5 тур
Торонто
2 : 0
19.03.2023
Интер Майами
90' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Торонто
1 : 1
12.03.2023
Коламбус
73' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Атланта Юнайтед
1 : 1
05.03.2023
Торонто
Был в запасе
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