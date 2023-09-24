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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Торонто
Нью-Йорк Сити - Торонто: обзор матча 24 сентября 2023
Нью-Йорк Сити
24.09.2023, воскресенье, 20:00
США. МЛС, 43 тур
3 : 0
Завершен
Торонто
2'
А. Переа
45+4'
A. Jasson
56'
Х. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Торонто
Замена
А. Мартинес
️️️️
A. Jasson
84'
Замена
J. Haak
️️️️
А. Переа
84'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
С. Родригес
75'
71'
Замена
П. Овусу
️️️️
С. Джей Сапонг
63'
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Д. Керр
63'
Замена
А. Мабика
️️️️
С. Ростед
ГОЛ! 3:0!
Х. Фернандес
Пас отдал
Т. Магно
56'
Замена
Х. Фернандес
️️️️
М. Бакрар
46'
46'
Замена
T. Antonoglou
️️️️
Р. Петретта
ГОЛ! 2:0!
A. Jasson
Пас отдал
С. Родригес
45'
+4
Пенальти не реализован!
М. Бакрар
31'
30'
Желтая карточка
S. O'Neill
ГОЛ! 1:0!
А. Переа
Пас отдал
С. Родригес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
8
Андрес Переа
ОП
8
Сантьяго Родригес
АП
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4
Michael Bradley
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Торонто
6
Айме Мабика
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
5
Франко Ибарра
ОП
81
Themi Antonoglou
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
30
Tomás Romero
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
9
Принс Овусу
ЦФ
4-1-2-3
49
Фриз
33
Риса
6
Сэндс
13
Мартинс
24
Грэй
8
Переа
11
Магно
8
Родригес
22
О'Тул
17
71
Бакрар
4-2-1-3
1
40
24
Ростед
19
18
Петретта
21
Осорио
14
10
Бернардески
29
Керр
9
Сапонг
4
8
Родригес
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
8
Родригес
17
16
Мартинес
16
Мартинес
17
8
Переа
15
15
8
Переа
71
Бакрар
18
Фернандес
18
Фернандес
71
Бакрар
24
Ростед
6
Мабика
6
Мабика
24
Ростед
29
Керр
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
29
Керр
18
Петретта
81
81
18
Петретта
9
Сапонг
9
Овусу
9
Овусу
9
Сапонг
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Торонто
13
Брайан Куфре
ЛЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
5
Франко Ибарра
ОП
15
Латиф Блессинг
АП
30
Tomás Romero
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
13
Брайан Куфре
ЛЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
Остались в запасе
5
Франко Ибарра
ОП
15
Латиф Блессинг
АП
30
Tomás Romero
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Торонто
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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