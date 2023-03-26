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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Торонто
Сан-Хосе - Торонто: обзор матча 26 марта 2023
Сан-Хосе
26.03.2023, воскресенье, 06:30
США. МЛС, 7 тур
0 : 0
Завершен
Торонто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Торонто
81'
Замена
M. Mbongue
️️️️
Д. Керр
77'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
Замена
Жудсон
️️️️
М. Бальдисимо
76'
Замена
У. Буда
️️️️
C. Cowell
76'
73'
Замена
К. Томпсон
️️️️
V. Vázquez
Замена
T. Thompson
️️️️
B. Kikanovic
59'
46'
Замена
K. Franklin
️️️️
Р. Петретта
Желтая карточка
П. Мари
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
3
Поль Мари
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Торонто
1
Шон Джонсон
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Сан-Хосе
30
Emmanuel Ochoa
ВР
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Торонто
19
Kobe Franklin
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
81
Themi Antonoglou
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
4-1-3-3
29
Акапо
97
6
Менса
3
Мари
55
Бальдисимо
14
7
Эспиноса
7
17
Эбобиссе
28
12
3-1-1-4
1
Джонсон
2
24
Ростед
18
Петретта
23
Сервания
10
Бернардески
4
8
29
Керр
3
Маршалл-Ратти
28
22
22
28
55
Бальдисимо
93
Жудсон
93
Жудсон
55
Бальдисимо
7
7
Буда
7
Буда
7
18
Петретта
19
19
18
Петретта
8
33
Томпсон
33
Томпсон
8
29
Керр
83
83
29
Керр
Остались в запасе
Сан-Хосе
Торонто
30
Emmanuel Ochoa
ВР
5
Daniel Munie
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
4
Таннер Бисон
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
30
Emmanuel Ochoa
ВР
5
Daniel Munie
ЦЗ
4
Оскар Огрен
ЦЗ
4
Таннер Бисон
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Остались в запасе
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Сан-Хосе - Торонто
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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