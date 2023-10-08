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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто: обзор матча 08 октября 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
08.10.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 47 тур
3 : 0
Завершен
Торонто
45'
T. Barlow
49'
Лукиньяс
66'
Лукиньяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто
Замена
К. Бурк
️️️️
Э. Маноэл
85'
82'
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
Д. Йервуд
️️️️
Д. Толкин
78'
72'
Замена
V. Vázquez
️️️️
M. Bradley
72'
Замена
M. Mbongue
️️️️
П. Овусу
Замена
К. Харпер
️️️️
O. Fernandez
69'
Замена
П. Страуд
️️️️
Д. Эдельман
69'
ГОЛ! 3:0!
Лукиньяс
66'
65'
Замена
Р. Петретта
️️️️
К. Гутьеррес
64'
Замена
К. Майлула
️️️️
Ф. Ибарра
ГОЛ! 2:0!
Лукиньяс
49'
Замена
Д. Неалис
️️️️
Х. Ндам
46'
ГОЛ! 1:0!
T. Barlow
Пас отдал
Э. Маноэл
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Фрэнки Амайя
АП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4
Michael Bradley
ЦФ
9
Принс Овусу
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Дилан Неалис
ПЗ
6
Питер Страуд
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
7
Кори Бурк
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Торонто
18
Рауль Петретта
ЛЗ
16
Adam Pearlman
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
83
Mango Mbongue
ЦФ
33
Кассиус Майлула
ЦФ
3-1-2-4
31
Мигел
47
Толкин
13
Неалис
3
Данкан
24
Эдельман
25
Амайя
82
Лукиньяс
13
Маноэл
4
Ндам
22
16
4-1-2-1-2
1
40
6
Мабика
19
4
Гутьеррес
5
Ибарра
21
Осорио
14
10
Бернардески
9
Овусу
4
4
Ндам
12
Неалис
12
Неалис
4
Ндам
24
Эдельман
6
Страуд
6
Страуд
24
Эдельман
47
Толкин
16
Йервуд
16
Йервуд
47
Толкин
22
17
Харпер
17
Харпер
22
13
Маноэл
7
Бурк
7
Бурк
13
Маноэл
4
Гутьеррес
18
Петретта
18
Петретта
4
Гутьеррес
10
Бернардески
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
10
Бернардески
4
8
8
4
9
Овусу
83
83
9
Овусу
5
Ибарра
33
Майлула
33
Майлула
5
Ибарра
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто
18
Ryan Meara
ВР
7
Jorge Cabezas
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
16
Adam Pearlman
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
7
Jorge Cabezas
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
Остались в запасе
16
Adam Pearlman
ЦЗ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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