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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Торонто
Интер Майами - Торонто: обзор матча 21 сентября 2023
Интер Майами
21.09.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 42 тур
4 : 0
Завершен
Торонто
45+3'
Ф. Фариас
54'
Р. Тэйлор
73'
Б. Кремаски
87'
Р. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Торонто
ГОЛ! 4:0!
Р. Тэйлор
Пас отдал
Ф. Фариас
87'
ГОЛ! 3:0!
Б. Кремаски
Пас отдал
Р. Тэйлор
73'
70'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
A. Coello
69'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
Д. Керр
69'
Замена
T. Antonoglou
️️️️
Р. Петретта
Замена
Д. Арройо
️️️️
Т. Авилес
65'
Замена
Б. Кремаски
️️️️
Д. Руис
65'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Д. Мартинес
65'
ГОЛ! 2:0!
Р. Тэйлор
Пас отдал
Н. Аллен
54'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фариас
45'
+3
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Л. Месси
37'
Замена
Н. Аллен
️️️️
Ж. Альба
35'
26'
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
Б. Сервания
12'
Замена
Б. Сервания
️️️️
V. Vázquez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
17
Томас Авилес
ЦЗ
8
Давид Руис
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
38
Факундо Фариас
АП
10
Лионель Месси
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Торонто
18
Рауль Петретта
ЛЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
29
Деандре Керр
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
14
Диксон Арройо
ОП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
5
Франко Ибарра
ОП
81
Themi Antonoglou
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
3-4-2-1
12
Каллендер
27
Кривцов
4
Миллер
17
Авилес
18
Альба
8
Руис
5
Бускетс
2
Йедлин
38
Фариас
10
Месси
77
Мартинес
3-2-2-4
24
Ростед
19
18
Петретта
21
Осорио
14
10
Бернардески
10
Инсинье
30
4
8
29
Керр
18
Альба
32
Аллен
32
Аллен
18
Альба
17
Авилес
14
Арройо
14
Арройо
17
Авилес
10
Месси
21
Тэйлор
21
Тэйлор
10
Месси
8
Руис
8
Кремаски
8
Кремаски
8
Руис
77
Мартинес
9
Кампана
9
Кампана
77
Мартинес
Сервания
5
Ибарра
5
Ибарра
Сервания
18
Петретта
81
81
18
Петретта
8
23
Сервания
23
Сервания
8
14
15
Блессинг
15
Блессинг
14
29
Керр
9
Сапонг
9
Сапонг
29
Керр
Остались в запасе
Интер Майами
Торонто
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
1
Luka Gavran
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
Остались в запасе
1
Luka Gavran
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Интер Майами - Торонто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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