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Раз Мейр - статистика

Завершил карьеру
30 ноября 1996 (29)
#22 | Защитник
180 см
Израиль
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РКС Ваалвейк
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
12.01.2024
Хераклес
77' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Утрехт
1 : 1
16.12.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Фортуна
1 : 0
10.12.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
РКС Ваалвейк
2 : 3
06.12.2023
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
02.12.2023
Экселсиор
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Зволле
1 : 2
25.11.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
11.11.2023
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
04.11.2023
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
2 : 0
28.10.2023
РКС Ваалвейк
63' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
РКС Ваалвейк
2 : 1
21.10.2023
Волендам
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
РКС Ваалвейк
1 : 0
24.09.2023
Твенте
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Витесс
0 : 2
16.09.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
РКС Ваалвейк
0 : 4
02.09.2023
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
3 : 0
26.08.2023
РКС Ваалвейк
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
РКС Ваалвейк
1 : 3
20.08.2023
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Херенвен
3 : 1
12.08.2023
РКС Ваалвейк
84' - 90'
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