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Timo Zaal - статистика

ТПС
#22 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
1' - 90'
66'
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Мариехамн
1 : 0
12.09.2026
ТПС
1' - 90'
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
ТПС
0 : 0
08.09.2026
СИК
1' - 90'
Финляндия. Вейккауслига, 22 тур
Гнистан
1 : 1
31.08.2026
ТПС
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Херенвен
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
1 : 2
12.02.2023
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Фортуна
2 : 0
25.01.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Херенвен
3 : 1
22.01.2023
Гронинген
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
2 : 1
13.11.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Экселсиор
0 : 1
05.11.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
1 : 2
29.10.2022
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
15.10.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
0 : 1
09.10.2022
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Эммен
0 : 0
02.10.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Херенвен
2 : 1
18.09.2022
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Аякс
5 : 0
10.09.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Херенвен
0 : 0
04.09.2022
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Херенвен
2 : 1
27.08.2022
Фортуна
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Фейеноорд
0 : 0
13.08.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Херенвен
0 : 0
05.08.2022
Спарта
Был в запасе
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