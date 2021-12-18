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Фернандо Форестьери
Статистика
€ 75 тыс
Фернандо Форестьери - статистика
АЕЛ
16 января 1990 (36), Росарио
#45 | Нападающий
172 см | 67 кг
Италия | Аргентина
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Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
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Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Англия. Кубок 2013/2014
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Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
4
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0 : 4
18.12.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1 : 1
11.12.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Эмполи
3 : 1
06.12.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
4 : 4
02.12.2021
Удинезе
87' - 90'
90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0 : 0
28.11.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
2 : 1
22.11.2021
Удинезе
59' - 90'
77'
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
3 : 2
07.11.2021
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
31.10.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1 : 1
27.10.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
1 : 1
24.10.2021
Удинезе
82' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1 : 1
17.10.2021
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
3 : 3
03.10.2021
Удинезе
79' - 90'
84'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
0 : 1
26.09.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
1 : 0
23.09.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0 : 4
20.09.2021
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Специя
0 : 1
12.09.2021
Удинезе
Был в запасе
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