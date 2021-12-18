Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига чемпионов АФК 2023/2024 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Чемпионшип 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Англия. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008