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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Милан
Удинезе - Милан: обзор матча 11 декабря 2021
Удинезе
11.12.2021, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Милан
17'
Бету
90+2'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Милан
Красная карточка
И. Саксесс
90'
+6
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
М. Зеегелар
89'
81'
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Б. Диас
Замена
М. Яяло
️️️️
Ж. Деулофеу
70'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Т. Арслан
70'
69'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Салемакерс
Замена
М. Зеегелар
️️️️
И. Удогие
61'
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
56'
46'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
Р. Крунич
46'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Т. Бакайоко
46'
Замена
С. Тонали
️️️️
И. Беннасер
Желтая карточка
Н. Перес
25'
ГОЛ! 1:0!
Бету
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Удинезе
65
Маттео Карнелос
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
3-3-2-2
16
Сильвестри
18
Перес
17
Нуйтинк
50
Бекао
2
Соппи
15
Уолес
20
Молина
30
Арслан
17
Макенго
10
Деулофеу
23
Бету
4-1-2-2-1
16
Меньян
24
Флоренци
23
Томори
26
Романьоли
19
Эрнандес
8
Бакайоко
33
Крунич
10
Беннасер
56
Салемакерс
21
Диас
11
Ибрагимович
13
Удогие
13
Удогие
Удогие
4
Зеегелар
4
Зеегелар
Удогие
10
Деулофеу
18
Яяло
18
Яяло
10
Деулофеу
30
Арслан
90
Саксесс
90
Саксесс
30
Арслан
33
Крунич
10
Мессьяс
10
Мессьяс
33
Крунич
10
Беннасер
16
Тонали
16
Тонали
10
Беннасер
8
Бакайоко
19
Кессье
19
Кессье
8
Бакайоко
21
Диас
70
Мальдини
70
Мальдини
21
Диас
56
Салемакерс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
56
Салемакерс
Остались в запасе
Удинезе
Милан
65
Маттео Карнелос
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
65
Маттео Карнелос
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Удинезе - Милан
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
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Удинезе
Милан
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