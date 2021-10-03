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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Удинезе
Сампдория - Удинезе: обзор матча 03 октября 2021
Сампдория
03.10.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 3
Завершен
Удинезе
24'
Й. Стригер Ларсен (АГ)
48'
Ф. Квальярелла (П)
69'
А. Кандрева
15'
Р. Перейра
44'
Бету
84'
Ф. Форестьери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Удинезе
90'
+4
Желтая карточка
Бету
90'
+2
Желтая карточка
Р. Бекао
Желтая карточка
А. Экдаль
90'
+1
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
Ф. Квальярелла
90'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
86'
84'
ГОЛ! 3:3!
Ф. Форестьери
Пас отдал
Б. Нуйтинк
80'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Й. Стригер Ларсен
79'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Ж. Макенго
79'
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Самир
78'
Желтая карточка
Самир
Желтая карточка
К. Аскильдсен
77'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
М. Дамсгор
73'
Замена
А. Экдаль
️️️️
А. Силва
73'
72'
Желтая карточка
Р. Перейра
ГОЛ! 3:2!
А. Кандрева
69'
59'
Замена
Н. Молина
️️️️
И. Удогие
Желтая карточка
М. Торсбю
53'
50'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Ж. Деулофеу
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Квальярелла
48'
47'
Желтая карточка
М. Сильвестри
44'
ГОЛ! 1:2!
Бету
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Й. Стригер Ларсен
24'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Перейра
Пас отдал
Ж. Деулофеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Симоне Тримболи
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
4-3-1-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
4
Йошида
25
Колли
18
Берешиньски
2
Торсбю
15
Силва
87
Кандрева
24
Дамсгор
27
Квальярелла
9
Капуто
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
17
Нуйтинк
33
Самир
17
Стригер Ларсен
15
Уолес
13
Удогие
17
Макенго
37
Перейра
10
Деулофеу
23
Бету
24
Дамсгор
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
24
Дамсгор
15
Силва
8
Экдаль
8
Экдаль
15
Силва
27
Квальярелла
92
Торрегросса
92
Торрегросса
27
Квальярелла
17
Стригер Ларсен
2
Соппи
2
Соппи
17
Стригер Ларсен
13
Удогие
20
Молина
20
Молина
13
Удогие
10
Деулофеу
30
Арслан
30
Арслан
10
Деулофеу
17
Макенго
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Макенго
33
Самир
45
Форестьери
45
Форестьери
33
Самир
Остались в запасе
Сампдория
Удинезе
20
Риккардо Черво
ЛВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
20
Риккардо Черво
ЛВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Симоне Тримболи
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Сампдория - Удинезе
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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