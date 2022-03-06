|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зволле
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|68' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|11.05.2022
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Утрехт (Утрехт)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|3:0
|Зволле (Зволле)
|23.04.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:2
|Зволле (Зволле)
|10.04.2022
|90' -90'
|Зволле (Зволле)
|2:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|03.04.2022
|1' -64'
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|19.03.2022
|1' -59'
|Твенте (Энсхеде)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|13.03.2022
|1' -85'
|Зволле (Зволле)
|1:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|71'
|06.03.2022
|1' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|0:1
|Зволле (Зволле)
|26.02.2022
|46' -90'
|Хераклес (Альмело)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|20.02.2022
|1' -56'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Гронинген (Гронинген)
|12.02.2022
|1' -57'
|Камбур (Лиуварден)
|3:4
|Зволле (Зволле)
|05.02.2022
|76' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|НЕК (Неймеген)
|22.01.2022
|86' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|0:1
|Зволле (Зволле)