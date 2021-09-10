|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ингулец
|11
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2021
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|2:1
|Десна (Чернигов)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|1:0
|Ингулец (Петрово)
|21.11.2021
|1' -46'
|Минай (Минай)
|2:2
|Ингулец (Петрово)
|16'
|07.11.2021
|80' -90'
|Ингулец (Петрово)
|0:1
|Днепр-1 (Днепр)
|30.10.2021
|90' -90'
|Ингулец (Петрово)
|0:0
|Верес (Ривне)
|22.10.2021
|1' -69'
|Металлист 1925 (Харьков)
|4:0
|Ингулец (Петрово)
|41'
|02.10.2021
|1' -83'
|Ворскла (Полтава)
|3:0
|Ингулец (Петрово)
|20'
|27.09.2021
|81' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Ингулец (Петрово)
|87'
|18.09.2021
|1' -74'
|Ингулец (Петрово)
|0:2
|Колос (Ковалевка)
|10.09.2021
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|1:0
|Ингулец (Петрово)
|28.08.2021
|74' -89'
|Ингулец (Петрово)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|23.08.2021
|1' -64'
|Львов (Львов)
|1:2
|Ингулец (Петрово)
|18.08.2021
|69' -89'
|Ингулец (Петрово)
|1:1
|Динамо (Киев)
|09.08.2021
|66' -89'
|Десна (Чернигов)
|2:0
|Ингулец (Петрово)
|02.08.2021
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:5
|Заря (Луганск)
|24.07.2021
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Ингулец (Петрово)