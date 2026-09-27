Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Ярослав Фролов - статистика

Оренбург-2
17 февраля 2000 (26), Калининград
#88 | Полузащитник
179 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Череповец
1 : 2
27.09.2026
Динамо Вг
59' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Оренбург-2
3 : 3
20.09.2026
Рубин-2
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Динамо Вг
0 : 0
17.09.2026
Спартак-2
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Тверь
2 : 0
13.09.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Урал-2
1 : 1
13.09.2026
Оренбург-2
1' - 72'
44'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Оренбург-2
3 : 0
07.09.2026
Ижевск
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
2 : 3
06.09.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Муром
2 : 1
30.08.2026
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Оренбург-2
2 : 0
30.08.2026
Челябинск-2
1' - 69'
39'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тюмень
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
1' - 76'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Тюмень
1 : 2
16.05.2026
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Тюмень
7 : 2
02.05.2026
Динамо-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Тюмень
1 : 1
11.04.2026
Зенит-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Амкар-Пермь
2 : 0
05.04.2026
Тюмень
89' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Тюмень
1 : 1
01.04.2026
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Тюмень
3 : 1
21.03.2026
Динамо Ставрополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Динамо-2
2 : 1
14.03.2026
Тюмень
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Тюмень
1 : 1
07.03.2026
Динамо Вл
Был в запасе
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+