Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Швейцария. Суперлига 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Италии 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Чемпионат Европы 2008 Италия. Серия А 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008