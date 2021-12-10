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Валон Бехрами - статистика

Завершил карьеру
19 апреля 1985 (41), Митровица
#85 | Полузащитник
185 см | 78 кг
Швейцария | Косово
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
10
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
1 : 3
10.12.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Ювентус
2 : 0
05.12.2021
Дженоа
1' - 59'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
0 : 3
01.12.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0 : 0
28.11.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Дженоа
0 : 2
21.11.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Эмполи
2 : 2
05.11.2021
Дженоа
69' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
1 : 1
26.10.2021
Дженоа
1' - 61'
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
3 : 2
22.10.2021
Дженоа
68' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2 : 2
17.10.2021
Сассуоло
76' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Салернитана
1 : 0
02.10.2021
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
3 : 3
25.09.2021
Верона
46' - 90'
54'
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
2 : 2
21.09.2021
Дженоа
46' - 90'
60'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
1 : 2
18.09.2021
Фиорентина
63' - 90'
66'
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
2 : 3
12.09.2021
Дженоа
84' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
1 : 2
29.08.2021
Наполи
83' - 90'
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