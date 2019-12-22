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Эстебан Гранеро
Статистика
Эстебан Гранеро - статистика
Завершил карьеру
2 июля 1987 (39), Мадрид
#23 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Испания
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Испания. Примера 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
9
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 18 тур
Леганес
2 : 0
22.12.2019
Эспаньол
1' - 62'
45'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2 : 2
15.12.2019
Бетис
1' - 76'
15'
Испания. Примера, 16 тур
Реал
2 : 0
07.12.2019
Эспаньол
1' - 73'
15'
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1 : 1
24.11.2019
Хетафе
Был в запасе
80'
Испания. Примера, 13 тур
Атлетико
3 : 1
10.11.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
1 : 2
02.11.2019
Валенсия
78' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
3 : 0
30.10.2019
Эспаньол
63' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
0 : 1
27.10.2019
Эспаньол
85' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
20.10.2019
Вильярреал
57' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Мальорка
2 : 0
06.10.2019
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0 : 2
29.09.2019
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
1 : 3
22.09.2019
Реал Сосьедад
1' - 65'
27'
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
1 : 2
15.09.2019
Эспаньол
Был в запасе
78'
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
0 : 3
01.09.2019
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 0
25.08.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
0 : 2
18.08.2019
Севилья
Был в запасе
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