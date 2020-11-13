Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Швейцария. Суперлига, 2 тур