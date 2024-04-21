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Джо Харт
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Джо Харт - новости
Завершил карьеру
19 апреля 1987 (39)
#1 | Вратарь
191 см | 85 кг
Англия
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Трансферы
Публикации
Бывший вратарь сборной Англии раскритиковал поведение Месси
20 июля
4
37-летний вратарь Харт не забил в серии пенальти, но вывел «Селтик» в финал Кубка Шотландии
2024.04.21 12:52
2
Джо Харт завершит карьеру по окончании сезона
2024.02.22 18:19
Фото
«Селтик» объявил о поднисании Харта и Маккарти
2021.08.03 18:47
Фото
Экс-голкипер «Манчестер Сити» Харт стал игроком «Тоттенхэма»
2020.08.18 15:11
2
«Тоттенхэм» собирается продлить контракт с Льорисом и подписать Харта
2020.08.17 12:29
1
Харт может заменить Рейну в «Милане»
2020.01.11 08:56
Харт может перейти в «Астон Виллу»
2020.01.04 09:43
The Sun: Бекхэм хочет пригласить Харта в «Интер» Майами
2019.12.22 18:52
«Лилль» интересуется экс-вратарем сборной Англии Хартом
2019.06.23 11:48
Фостер установил рекорд АПЛ по количеству сэйвов, обойдя Чеха
2019.02.02 11:47
Фото
«Манчестер Сити» назвал одно из тренировочных полей в честь Харта. Англичанин выступал за команду 12 лет
2018.10.19 21:46
1
Харт, Неймар, Азар, Месси и Роналду – в команде сентября из топ-5 европейских лиг по версии Whoscored
2018.10.03 16:31
2
Харт: «Гвардиола был предельно честен со мной. Я благодарен за это»
2018.09.14 09:15
2
Фото
«Бернли» объявил о переходе Харта из «Манчестер Сити»
2018.08.07 13:37
1
«Манчестер Сити» снизил цену на Харта до 5 миллионов
2018.07.31 09:41
1
Харт не хочет больше принадлежать «Манчестер Сити»
2018.07.22 07:55
3
Харт за 5 миллионов может перейти в «Челси»
2018.07.21 10:02
8
Харт может сменить «Манчестер Сити» на «Нью-Йорк Сити»
2018.05.22 06:44
Харт: «Я опустошен невызовом на чемпионат мира-2018»
2018.05.19 09:43
4
Mirror: Харт продолжит карьеру в «Саутгемптоне» или «Вулверхэмптоне»
2018.05.19 08:54
Чех – лидер антирейтинга голевых ошибок в АПЛ-2017/18
2018.05.14 17:53
5
Саутгейт объявил состав англичан на матчи с Голландией и Италией
2018.03.15 17:25
Фото
Харт попросил у болельщиков кепку во время матча с «Шрусбери»
2018.01.07 17:55
5
В «Вест Хэме» больше не рассчитывают на Харта
2017.12.08 14:27
3
Харт догнал Симэна по играм за сборную Англии
2017.11.15 10:05
2
Фото
Харт вывел Триппьера из ночного клуба за руку
2017.11.13 11:05
26
В Лондоне грабители на скутерах обокрали Харта
2017.10.21 15:42
2
Харт отдал голевую передачу в матче против «Бернли»
2017.10.14 18:09
Билич удивлен тем, что в Англии не ценят Харта
2017.10.13 09:20
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