Харт: «Я опустошен невызовом на чемпионат мира-2018»

Можно было по такому поводу и указать список тех, кого выбрал Сайтгейт, либо ссылку какую.
Вратари: Джек Батлэнд, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Гари Кэхилл, Фил Джонс, Гарри Магир, Дэнни Роуз, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уолкер, Эшли Янг.
Полузащитники: Эрик Дайер, Деле Алли, Джордан Хендерсон, Фабиан Делф, Джесси Лингард, Рубен Лофтус-Чик.
Нападающие: Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Рахим Стерлинг, Дэнни Уэлбек, Джейми Варди.
В резерве: Том Хитон, Джеймс Тарковски, Льюис Кук, Джек Ливермор, Адам Лаллана.
Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт прокомментировал известие, что он не поедет на чемпионат мира-2018. Главный тренер сборной Англии предпочел других голкиперов.
«Я опустошен. Тем не менее, осознаю вклад, который сделал по ходу отборочного цикла. Удачи команде, игрокам. Увы, я не буду рядом с ними в России, однако буду болеть изо всех сил. Англия, не бойся. Сокрушай», – написал игрок.
Минувший сезон Харт провел на правах аренды в «Вест Хэме».