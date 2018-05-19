Харт: «Я опустошен невызовом на чемпионат мира-2018»

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт прокомментировал известие, что он не поедет на чемпионат мира-2018. Главный тренер сборной Англии предпочел других голкиперов.

«Я опустошен. Тем не менее, осознаю вклад, который сделал по ходу отборочного цикла. Удачи команде, игрокам. Увы, я не буду рядом с ними в России, однако буду болеть изо всех сил. Англия, не бойся. Сокрушай», – написал игрок.

Минувший сезон Харт провел на правах аренды в «Вест Хэме».