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    Харт: «Я опустошен невызовом на чемпионат мира-2018»

    Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт прокомментировал известие, что он не поедет на чемпионат мира-2018. Главный тренер сборной Англии предпочел других голкиперов.

    «Я опустошен. Тем не менее, осознаю вклад, который сделал по ходу отборочного цикла. Удачи команде, игрокам. Увы, я не буду рядом с ними в России, однако буду болеть изо всех сил. Англия, не бойся. Сокрушай», – написал игрок.

    Минувший сезон Харт провел на правах аренды в «Вест Хэме».

    Источник: Instagram

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    19.05.2018 09:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 мая 2018, 15:42

      Можно было по такому поводу и указать список тех, кого выбрал Сайтгейт, либо ссылку какую.

      Вратари: Джек Батлэнд, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.

      Защитники: Трент Александер-Арнольд, Гари Кэхилл, Фил Джонс, Гарри Магир, Дэнни Роуз, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уолкер, Эшли Янг.

      Полузащитники: Эрик Дайер, Деле Алли, Джордан Хендерсон, Фабиан Делф, Джесси Лингард, Рубен Лофтус-Чик.

      Нападающие: Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Рахим Стерлинг, Дэнни Уэлбек, Джейми Варди.

      В резерве: Том Хитон, Джеймс Тарковски, Льюис Кук, Джек Ливермор, Адам Лаллана.

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 19 мая 2018, 10:32

      Наступает момент когда это происходит,но жизнь продолжается и отчаиваться не стоит.

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 19 мая 2018, 10:03

      Англичане постоянно сливают, думаю и этот чемпионат не станет исключением)

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Федя Кабак 19 мая 2018, 15:43

      предполагаю, что выступят они лучше, чем обычно, но дальше 1/4 могут не пройти.

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