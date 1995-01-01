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    «Тоттенхэм» собирается продлить контракт с Льорисом и подписать Харта

    Руководство «Тоттенхэма» планирует начать переговоры с вратарем Уго Льорисом о подписании нового соглашения.

    Клуб хочет продлить с французом контракт, истекающий летом 2022 года.

    Кроме того, лондонцы намерены заключить договор со свободным агентом Джо Хартом.

    33-летний экс-голкипер «Манчестер Сити» должен присоединиться к «Тоттенхэму» на правах свободного агента. Его последней командой был «Бернли».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,1 миллиона человек.

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