«Тоттенхэм» собирается продлить контракт с Льорисом и подписать Харта

Руководство «Тоттенхэма» планирует начать переговоры с вратарем Уго Льорисом о подписании нового соглашения.

Клуб хочет продлить с французом контракт, истекающий летом 2022 года.

Кроме того, лондонцы намерены заключить договор со свободным агентом Джо Хартом.

33-летний экс-голкипер «Манчестер Сити» должен присоединиться к «Тоттенхэму» на правах свободного агента. Его последней командой был «Бернли».