«Тоттенхэм» собирается продлить контракт с Льорисом и подписать Харта

Руководство «Тоттенхэма» планирует начать переговоры с вратарем Уго Льорисом о подписании нового соглашения.
Клуб хочет продлить с французом контракт, истекающий летом 2022 года.
Кроме того, лондонцы намерены заключить договор со свободным агентом Джо Хартом.
33-летний экс-голкипер «Манчестер Сити» должен присоединиться к «Тоттенхэму» на правах свободного агента. Его последней командой был «Бернли».
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,1 миллиона человек.