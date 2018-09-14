Харт: «Гвардиола был предельно честен со мной. Я благодарен за это»

Пеп оказался прав сменив вратаря. Харт сейчас просто хороший вратарь, а в Сити есть Эдерсон и Браво.
Голкипер «Бернли» Джо Харт высказал слова благодарности в адрес главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
«Уверен, что Гвардиола является топ-тренером. После своего прихода в клуб он был предельно честен со мной.
Я посмотрел ему в глаза и пожал руку. Я поблагодарил его за честность. Не благодарил его за мнение, но его честность была без тени сомнения», – заявил Харт.
Английский вратарь потерял место в составе «Сити» после прихода в клуб испанского специалиста.