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    Харт: «Гвардиола был предельно честен со мной. Я благодарен за это»

    Голкипер «Бернли» Джо Харт высказал слова благодарности в адрес главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

    «Уверен, что Гвардиола является топ-тренером. После своего прихода в клуб он был предельно честен со мной.

    Я посмотрел ему в глаза и пожал руку. Я поблагодарил его за честность. Не благодарил его за мнение, но его честность была без тени сомнения», – заявил Харт.

    Английский вратарь потерял место в составе «Сити» после прихода в клуб испанского специалиста.

    Источник: Skysports

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    14.09.2018 09:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 сентября 2018, 14:26

      Пеп оказался прав сменив вратаря. Харт сейчас просто хороший вратарь, а в Сити есть Эдерсон и Браво.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 14 сентября 2018, 12:34

      И в сборной тоже...

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