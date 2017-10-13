Билич удивлен тем, что в Англии не ценят Харта

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич считает, что в сборной Англии не достаточно ценят вратаря команды Джо Харта.

«Уверен, что его недостаточно ценят в Англии. Я видел игру со Словенией, и он был однозначно лучшим игроком матча.

Харт великолепно работает, он профессионал и остается им в любых условиях. Этот вратарь всегда соблюдает интересы команды», – приводит слова тренера Sky Sports.

Напомним, что права на голкипера принадлежат «Манчестер Сити».