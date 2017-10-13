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    Билич удивлен тем, что в Англии не ценят Харта

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич считает, что в сборной Англии не достаточно ценят вратаря команды Джо Харта.

    «Уверен, что его недостаточно ценят в Англии. Я видел игру со Словенией, и он был однозначно лучшим игроком матча.

    Харт великолепно работает, он профессионал и остается им в любых условиях. Этот вратарь всегда соблюдает интересы команды», – приводит слова тренера Sky Sports.

    Напомним, что права на голкипера принадлежат «Манчестер Сити».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2017 09:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 13 октября 2017, 17:10

      и правда, чё вы взбесились на него, всего-то второй вратарь по пропущенным голам в апл

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      Рейтинг: +47

      red-killer 13 октября 2017, 09:32

      А я удевлен почему тебя до сих пор держут вест хеме

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