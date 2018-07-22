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    Харт не хочет больше принадлежать «Манчестер Сити»

    Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт обозначил позицию по поводу своего будущего. Голкипер намерен текущим летом уйти в другой клуб, но не на правах аренды, а на полноценный контракт.

    Ранее «Бомбардир» писал, что футболистом интересуется «Челси», который готов заплатить за игрока 5 миллионов евро.

    Харт принадлежит «Сити» с 2006 года (266 матчей в АПЛ, 265 пропущенных мячей).

    Источник: Goal.com

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    22.07.2018 07:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 июля 2018, 08:45

      Харт сейчас играет на уровне просто нормального вратаря, и куда-то его пристроить будет непросто. Если 5 млн от Челси - это правда, можно продавать и не задумываться. Харт так рвётся в другой клуб - а кто его возьмёт под основу?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +37

      Centur10n 22 июля 2018, 08:25

      Он сдал Жеско

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июля 2018, 08:08

      Парню уже порядком надоело мыкаться по арендам, решил окончательно определиться с игровой практикой на контракте в другом клубе.

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