Харт не хочет больше принадлежать «Манчестер Сити»

Харт сейчас играет на уровне просто нормального вратаря, и куда-то его пристроить будет непросто. Если 5 млн от Челси - это правда, можно продавать и не задумываться. Харт так рвётся в другой клуб - а кто его возьмёт под основу?
Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт обозначил позицию по поводу своего будущего. Голкипер намерен текущим летом уйти в другой клуб, но не на правах аренды, а на полноценный контракт.
Ранее «Бомбардир» писал, что футболистом интересуется «Челси», который готов заплатить за игрока 5 миллионов евро.
Харт принадлежит «Сити» с 2006 года (266 матчей в АПЛ, 265 пропущенных мячей).