Харт не хочет больше принадлежать «Манчестер Сити»

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт обозначил позицию по поводу своего будущего. Голкипер намерен текущим летом уйти в другой клуб, но не на правах аренды, а на полноценный контракт.

Ранее «Бомбардир» писал, что футболистом интересуется «Челси», который готов заплатить за игрока 5 миллионов евро.

Харт принадлежит «Сити» с 2006 года (266 матчей в АПЛ, 265 пропущенных мячей).